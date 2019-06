Serie BKT il Crotone ha già provveduto all’iscrizione al campionato con largo anticipo

Assemblea Lega B - le date della Serie BKT 2019/20 : Assemblea di Lega B oggi a Milano. Presenti diciotto società su diciannove oltre agli 8 nuovi club che disputeranno la prossima Serie BKT. Prima delle comunicazioni del presidente è stato approvato il pre-consuntivo della stagione 2018/ 2019 . All’ordine del giorno anche la discussione sulle date della Serie BKT 2019 /20: il campionato inizierà sabato 24 agosto con l’open day, come ormai da tradizione consolidata negli ultimi anni, che verrà ...

Serie BKT finali play-out Salernitana salva dopo aver sconfitto (2-4) il Venezia ai calci di rigore. In B anche il Pisa dopo il successo ai play-off contro la Triestina : Evasa la pratica retrocessione delle quattro squadre che giocheranno in Serie C la prossima stagione. Sarà il Venezia che si