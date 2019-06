Serge Pizzorno dei Kasabian a Milano per THE S L P | biglietti in prevendita per l’unico

optimaitalia

(Di venerdì 21 giugno 2019)deiil 12 settembre per un unico concerto al Circolo Magnolia. Isono disponibili inla prezzo di 18,00 € + diritti diper posto unico non numerato, anche in cassa la sera del concerto ma al prezzo di 22,00 €. Laè già attiva attraverso il circuito TicketOne ed il circuito TicketMaster.Il chitarrista e la mente deisi appresta a tornare in Italia da solista per la presentazione dell'album The S.L.P., ovvero il side project dietro il quale si nasconde.Un'unica data è in programma nel nostro Paese per la presentazione nei nuovi brani del disco: il 12 settembre ad accogliere lo show sarà il Circolo Magnolia di.The S.L.P. è il titolo del suo primo album solista. Saranno 11 le tracce al suo interno, tra influenze hip-hop e momenti melodici, funk psychedelico e new-wave. Il ...

