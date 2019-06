Sea Watch vaga da 9 giorni per il Mediterraneo Salvini scrive a Conte | Ci pensi

Sea Watch - Salvini. intervenga l'Olanda : 9.02 Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la politica dei "porti chiusi" e per chiedere che sia l'Olanda a farsi carico della Sea Watch, da 9 giorni ferma in acque internazionali a 15 miglia da Lampedusa. E' necessaria, dice Salvini, una "nuova energica iniziativa di sensibilizzazione" nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la nave batte bandiera olandese.

Sea Watch - si mette pure l'Onu : "Fate sbarcare i migranti in Italia" : L'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, "sollecita gli Stati europei a richiamarsi ai principi di umanità e compassione" e a consentire al gruppo di migranti da otto giorni a bordo della Sea Watch 3 di sbarcare. L'appello arriva in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato e do

Sea Watch 3 - da 8 giorni in mare con 43 persone a bordo. Unhcr : “Europa li faccia scendere. Libia non ha porti sicuri” : Otto giorni dopo essere stati salvati dalla nave della ong, Sea Watch 3, un gruppo di 43 persone, tra cui tre minori non accompagnati, rimane bloccato in mare e ha urgente bisogno di un porto sicuro. Lo rileva l’Unhcr, l’Agenzia per delle Nazioni Unite i rifugiati, che, “in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, sollecita gli Stati europei a richiamarsi ai principi di umanità e compassione e a consentire al gruppo di sbarcare. ...

Unhcr a Ue : consenta sbarco da Sea Watch : 18.21 L'Unhcr "in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, sollecita gli Stati europei a richiamarsi ai principi di umanità e compassione" e a consentire al gruppo di migranti da otto giorni a bordo della Sea Watch di sbarcare. L'appello dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati arriva dopo che dieci persone sono state evacuate a Lampedusa per ragioni mediche lo scorso fine settimana.

Fate sbarcare i migranti a bordo! Sea Watch - l’Unhcr si appella agli stati Ue : L'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, rivolge un appello agli stati europei chiedendo di permettere lo sbarco dei 43 migranti che da otto giorni si trovano a bordo della Sea Watch 3. "Hanno urgente bisogno di un porto sicuro - sottolinea l'Unhcr -. Discussioni più ampie sugli stati che dovranno accogliere il gruppo dovrebbero essere rimandate a dopo che sarà assicurata la sicurezza delle persone soccorse".

Sea Watch : "Disumano" il no allo sbarco : 17.30 "Sono trascorsi 8 giorni dal soccorso, la Sea Watch si trova ancora in acque internazionali dove il nuovo decreto legge impedisce l'ingresso nelle acque italiane e al comandante di esercitare il diritto sacrosanto di entrare in un porto per uno stato di necessità determinato da una situazione di emergenza sanitaria a bordo". Lo afferma la ong tedesca, che sollecita un approdo per i 48 migranti salvati nel Mediterraneo e tuttora in ...

La bufala sullo stipendio della portavoce della Sea Watch : Sì, anche chi lavora nelle Ong percepisce un compenso. Quanto? Non si conoscono le cifre esatte, ma una cosa è certa: siamo lontani da quelle che circolano sui social network da mesi, rilanciate pochi giorni fa da un quotidiano. Giorgia Linardi, portavoce di SeaWatch in Italia, percepirebbe 5.000 euro al mese. Una bufala. Per smentirla non c'è bisogno di inchieste e documenti segreti: basta leggere la rendicontazione della ...

Sea Watch 3 insulta l'Italia : "Il vostro confine è quello tra umanità e disumanità" : Ora la Sea Watch 3, dopo le sfide e le provocazioni, passa direttamente all'insulto. Nel mirino ovviamente l'Italia, ma non solo Matteo Salvini. Le accuse piovono dopo la sentenza del Tar con la quale è stato respinto il ricorso contro il divieto di ingresso in acque territoriali disposto dal Vimina

Sea Watch - il cugino di Francesco Totti salva vite a bordo della nave nel Mediterraneo : Cristian Totti, cugino di secondo grado di Francesco Totti, salva i migranti nel Mediterraneo. Fa parte dell'equipaggio della Sea Watch ed è bloccato, insieme ai 43 migranti soccorsi, a largo di Lampedusa. Il cugino dell'ex capitano della Roma ha raccontato a Repubblica di non aver mai avuto l'occasione di incontrare Francesco.

Sea Watch3 - i gesuiti : "Si gioca con la vita dei migranti" : Giuseppe Aloisi Padre Camillo Ripamonti, gesuita e presidente del Centro Astalli, ha tuonato sul caso dei migranti della Sea Watch, criticando un'Europa "chiusa in se stessa" <p>Il caso dell'imbarcazione <strong>SeaWatch3</strong> ha iniziato a suscitare le reazioni di alcuni ecclesiastici. C'era da aspettarselo. Buona parte di loro si auspica che i 43 <strong>migranti </strong>presenti sulla ...

Sea Watch attacca l'Italia : "Il vostro confine è disumano" : Angelo Scarano L'ong non accetta il divieto imposto dal Viminale: "Sempre più forte l'insofferenza a bordo della nave". Ancora braccio di ferro Sea Watch adesso mette nel mirino l'Italia. Dopo la sentenza del Tar che di fatto ha respinto il ricorso contro il divieto di ingresso nelle acque terriotriali italiane disposto dal Viminale, di fatto l'ong con un duro comunicato attacca il governo: "Sono trascorsi 8 giorni dal soccorso, la ...

Parroco Lampedusa : "Dormiremo sul sagrato finché migranti non scenderanno da Sea watch" : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "La notte è passata e siamo all’ottavo giorno di stallo: la Sea Watch 3 è ancora bloccata in acque internazionali, con a bordo salvati e salvatori. Continueremo a dormire sul sagrato della Chiesa finché non sarà consentito loro di scendere a terra in un porto sicuro".

Sea Watch 3 - Matteo Salvini : "Traffico di esseri umani - chi sono quelli della ong" : Nuovo durissimo attacco di Matteo Salvini a Sea Watch 3, al largo di Lampedusa dallo scorso 12 giugno a 15 miglia dalla costa. La nave battente bandiera tedesca ha prima rifiutato di portare gli immigrati in Libia, quindi si i è diretta verso Malta e, quando Salvini ha ribadito che "i nostri porti r

Sea Watch snobba le regole e fa traffico di esseri umani! La denuncia di Salvini : Il comandante della nave chiede lo sbarco immediato dei migranti. Ma Salvini tira dritto: "Non avrete mai l'autorizzazione". Dopo aver soccorso in mare 53 migranti lo scorso 12 giugno, Sea Watch 3 si trova a quindici miglia da Lampedusa. La nave dell'ong tedesca (che batte bandiera olandese) ha prima rifiutato di riportare gli immigrati in Libia, poi si è diretta verso Malta e, quando Salvini ha ribadito che "i nostri porti restano ...