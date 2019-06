Sea Watch | archiviate accuse per Salvini | Conte | Di Maio e Toninelli

Onu : "L'Italia deve far sbarcare i migranti della Sea Watch" : "Questi disperati devono essere sbarcati, è un obbligo sancito dalle norme internazionali". È il monito dell’agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) per bocca del portavoce Babar Baloch: i 43 migranti a bordo della Sea Watch 3, che si trova da 9 giorni a circa 15 miglia da Lampedusa devono poter sbarcare in Italia anche se i porti sono chiusi. "L’Italia ha la responsabilità di far sbarcare queste persone", aggiunge il portavoce Onu, ribadendo che ...

Sea Watch - tribunale Catania archivia accuse per Salvini : Sea Watch, tribunale Catania archivia accuse per Salvini Accolta la richiesta della Procura per la vicenda dello scorso gennaio , quando 47migranti non poterono scendere dalla nave della ong per 10 giorni. Le accuse erano di sequestro di persona: archiviate le posizioni del ministro dell'Interno, di Conte, Di Maio e ...

Sea Watch - Gasparri : “Procura di Catania archivia Conte-Salvini-Di Maio e Toninelli” : La procura di Catania ha archiviato le posizioni del presidente del consiglio, dei vicepremier e del ministro dei Trasporti. Ad annunciarlo è Maurizio Gasparri, presidente della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato. La vicenda è quella della nave Sea Watch di una ong tedesca: nel gennaio scorso dopo aver soccorso in acque italiane di 47 migranti (di cui 15 minori), dovette attendere per giorni prima di poter attraccare ...

Sea Watch - Prestigiacomo : “Nessuno può farsi carico da solo del problema - ma dobbiamo restare umani” : La parlamentare di Forza Italia Stefania Prestigiacomo, che a gennaio partecipò al 'blitz' sulla Sea Watch 3 bloccata di fronte il porto di Siracusa, ricevette pesanti insulti sessisti per questo. "Lo rifarei, avvalemdomi delle miei prerogative parlamentari. Come si supera adesso lo stallo? Mi associo alle parole di Mattarella", ha detto a Fanpage.it.Continua a leggere

Sea Watch - Giuseppe Conte e l'assist a Matteo Salvini : "Sempre pronti a intervenire" : Matteo Salvini gli ha scritto una lettera per chiedergli di intervenire sul caso della Sea Watch e il premier Giuseppe Conte gli ha risposto così: "Comprendo lo stallo che si è venuto a creare, il premier è sempre disponibile ad intervenire" in soccorso ai propri ministri, "nel Consiglio europeo sia

La lettera di Matteo Salvini a Giuseppe Conte : “La Sea Watch vada in Olanda” : Matteo Salvini ha scritto una lettera a Giuseppe Conte, chiedendogli di richiamare personalmente i Paesi Bassi affinché si prendano le loro responsabilità nella vicenda della Sea Watch, la nave battente bandiera olandese ferma da oltre una settimana a largo di Lampedusa. A bordo ci sono ancora 43 persone, bloccate da un divieto del Viminale e dalla politica dei porti chiusi.Continua a leggere

Sea Watch - Nicola Fratoianni : "Matteo Salvini sa solo chiudere porti - faccia sbarcare i naufraghi" : "Continuano a susseguirsi gli sbarchi sulle coste italiane, come è avvenuto anche in queste ultime ore a Lampedusa. Il governo italiano viene bacchettato perfino dai suoi amici statunitensi, ci dicono 'non fate nulla contro la tratta dei migranti, non arrestate mai nessun trafficante di uomini'", sb

È allucinante che il PD non riesca a prendere una posizione forte neanche sul caso Sea Watch 3 : Che la situazione partenze / sbarchi / accoglienza sia oggettivamente molto complessa non è in discussione. Ma questo caso è "politicamente" di semplice lettura: il governo italiano ha alzato un muro nel Mediterraneo e sta tenendo in mare aperto per giorni e giorni 43 persone bisognose di aiuto. E se il PD di Zingaretti non riesce a prendere una posizione chiara nemmeno in questo caso...Continua a leggere

Sea Watch - Matteo Salvini scrive una lettera a Giuseppe Conte : "Adesso intervenga l'Olanda" : I porti restano chiusi e Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la sua politica sull'immigrazione e sollecitare una "energica nuova iniziativa di sensibilizzazione" nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la Sea Watch 3 batte bandiera olandese: "Caro Giuseppe, si tratta di