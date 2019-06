Scontri Georgia, 240 le persone ferite

Sono almeno 240 lerimaste, a Tbilisi, neglidavanti al Parlamentono e in viale Rustaveli. Tri i feriti si contano anche 80 agenti di polizia. Lo riferisce il primo canale della tvna, che cita il ministero della Salute. La presidentena, Zurabishvili, ha accusato per i disordini la Russia, definita "nemica e occupante", e una non meglio specificata "quinta colonna filorussa". Viceversa, il vice ministro degli Esteri russo, Karasin,ha accusato "forze politiche radicaline".(Di venerdì 21 giugno 2019)