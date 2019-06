Scherma | Europei 2019 | Italia ai quarti nella spada maschile | superata l’Olanda

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : spadisti ai quarti! Attesa per il Dream Team nel fioretto femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.16 Italia ai quarti nella spada maschile! Gli azzurri battono l’Olanda per 31-21 e nel prossimo turno affronteranno l’Ungheria, che ha superato 45-26 la Repubblica Ceca. 11.13 Tante stoccate in questo ultimo assalto, con l’Italia che mantiene un ottimo vantaggio, 26-18 a 1′ dalla fine. 11.08 Ora l’ultimo assalto tra Fichera e Tristan Tulen. 11.07 Parziale di 4-3 per ...

Scherma - Europei 2019 : i tabelloni di oggi e gli avversari degli azzurri. In pedana fiorettiste e spadisti : Quinta giornata Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf e proseguono le prove a squadre. oggi tocca a quella del fioretto femminile e della spada maschile. Grande attesa, dunque, per il Dream Team, che inizia il suo cammino già dai quarti di finale, sfidando la vincente della sfida tra Spagna e Austria. Le azzurre (Elisa Di Francisca, Alice Volpi, Arianna Errigo e Francesca Palumbo) sono, però, già proiettate alla semifinale dove ...

Scherma - Europei 2019 oggi : programma - orari e tv (venerdì 21 giugno). Tutti gli azzurri in gara : oggi (venerdì 21 giugno) si svolgerà la quinta giornata di gare degli Europei 2019 di Scherma a Düsseldorf (Germania). Continua il programma delle gare a squadre con altre due armi in pedana: spada maschile e fioretto femminile. I riflettori in casa Italia saranno puntati sul Dream Team, che punterà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre gli spadisti proveranno a confermarsi sul podio. Le finali saranno trasmesse in diretta tv ...

Scherma - Europei 2019 : il medagliere. Italia e Francia al comando dopo la quarta giornata : La Francia raggiunge l’Italia in testa al medagliere dopo la quarta giornata di gare degli Europei 2019 di Scherma. Oggi a Düsseldorf (Germania) i transalpini si sono imposti nella gara a squadre del fioretto maschile, dove gli azzurri hanno preso il bronzo. Terzo posto per la Russia, con solo un bronzo in meno. Di seguito il medagliere aggiornato degli Europei 2019 di Scherma. MEDAGLIERE Europei 2019 ...

Scherma - Europei 2019 : nella sciabola femminile oro alla Russia - battuta l’Ungheria : La Russia difende il titolo nella gara a squadre della sciabola femminile agli Europei 2019 di Scherma. Sulle pedane di Düsseldorf (Germania) il quartetto formato da Olga Nikitina, Sofya Velikaya, Yana Egorian e Sofia Pozdniakova conquista la medaglia d’oro grazie alla vittoria 45-34 in finale contro l’Ungheria di Luca Laszlo, Liza Pusztai, Renata Katona e Anna Marton. Un assalto condotto sempre dalle russe, che sono partite subito forte, con un ...

Scherma - Europei 2019 : Francia campione nel fioretto maschile - travolta la Germania : La Francia trionfa nella gara a squadre del fioretto maschile agli Europei 2019 di Scherma, in corso di svolgimento a Düsseldorf (Germania). Il quartetto formato da Maxime Pauty, Erwann Le Pechoux, Julien Mertine ed Enzo Lefort sale sul gradino più alto del podio dopo aver battuto in finale 45-26 i padroni di casa della Germania (André Sanita, Peter Joppich, Luis Klein e Benjamin Kleibrink). Bronzo invece per l’Italia, che supera la Russia con ...

Scherma - Europei 2019 : amaro quarto posto per le sciabolatrici - sconfitte ancora dalla Francia : Le azzurre si devono accontentare del quarto posto nella gara a squadre della sciabola agli Europei 2019 di Scherma. A Düsseldorf (Germania) si ripete il copione della scorsa edizione, con l’Italia sconfitta nella finale per il bronzo dalla Francia, che questa volta ha prevalso con il punteggio di 45-42. Il quartetto azzurro formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia vede sfumare all’ultimo la medaglia, in un ...

Scherma - Europei 2019 : Italia di bronzo nel fioretto maschile! Gli azzurri battono la Russia : L’Italia conquista la medaglia di bronzo nella gara a squadre del fioretto maschile agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). Il quartetto campione del mondo in carica, formato da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà, si conferma così nuovamente sul podio, pur non riuscendo a centrare il bersaglio grosso. Gli azzurri hanno battuto nella finale 3°-4° posto la Russia con il punteggio ...

