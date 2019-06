Scherma | Europei 2019 | fiorettiste sconfitte dalla Russia Italia costretta alla finale

Diretta Europei Scherma 2019/ Streaming video tv : azzurre fuori in semifinale : Diretta Europei scherma 2019 Streaming video e tv: oggi venerdì 21 giugno a Dusseldorf ancora gare a squadre con spada maschile e fioretto femminile.

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA. Fiorettiste a lezione dalla Russia : è solo finale per il bronzo. Spadisti fuori ai quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25: Finisce qui, con una sconfitta nettissima per l’Italia, maturata nmei primi tre disaastrosi assalti, la semifinale del fioretto femminile. Le azzurre se la vedranno con la Germania per il bronzo, mentre Russia e Francia si affronteranno per l’oro 15.25: Italia-Russia 32-44 15.24: Italia-Russia 31-44 15.23: Italia-Russia 31-43 15.23: Italia-Russia 31-42 15.22: Italia-Russia ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA. Fiorettiste a lezione dalla Russia : 8-22 in semifinale. Spadisti fuori ai quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00: Italia-Russia 12-26 14.59: Italia-Russia 11-25 14.59: Errigo è subentrata a Palombo e affronta Ivanova 14.58: Ci ha provato Elisa di Francisca ma non è arrivato il parziale sperato. L’azzurra è la prima a vincere il suo assalto (3-2). Le russe mantengono 13 punti di vasntaggio quando mancao tre assalti alla fine del match 14.57: Italia-Russia 11-24 14.56: Italia-Russia ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : il Dream Team del fioretto femminile sfiderà in semifinale la Russia. Spadisti fuori ai quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 La Russia batte l’Ungheria al minuto supplementare e va in finale! 13.52 L’Italia accede alla finale per il quinto posto battendo 45.38 la Germania. 13.45 Nello stesso tabellone Svizzera-Polonia 29-26 ad una manciata di secondi dalla conclusione del sesto assalto. 13.44 Semifinali quinto posto: Italia-Germania 37-31, mancano 39″ al termine dell’ottavo ...

Scherma - Europei 2019 : l’Italia demolisce la Spagna. Ora le fiorettiste attendono la Russia : L’Italia si è qualificata per la semifinale della prova a squadre di fioretto femminile agli Europei di Dusseldorf. Il quartetto azzurro (Elisa Di Francisca, Alice Volpi, Arianna Errigo e Francesco Palumbo) ha dominato il suo quarto di finale contro la Spagna con il punteggio di 45-28. Una sfida rimasta in equilibrio solo nelle battute iniziali, con l’Italia che ha poi allungato in maniera decisiva. Troppo evidente la differenza tra ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : spadisti eliminati ai quarti dall’Ungheria. Il Dream Team del fioretto femminile sfiderà in semifinale le Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Nella spada maschile intanto l’Italia è avanti 24-18 contro la Germania nella semifinale per il quinto posto. 13.30 Nella parte alta del tabellone Francia-Ucraina 45-34. 13.25 La Russia chiude sul 45-23 contro la Polonia e troverà le azzurre in semifinale! 13.22 Russia-Polonia la sfida dalla quale uscirà l’avversaria delle azzurre: russe avanti 41-21. 13.20 ...

Scherma - Europei 2019 : gli spadisti si fermano ai quarti - azzurri battuti dall’Ungheria : Si ferma ai quarti di finale il cammino degli azzurri nella gara a squadre della spada maschile agli Europei 2019 di Scherma. Sulle pedane di Düsseldorf (Germania) arriva un risultato deludente per il quartetto formato da Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, che erano stati capaci di conquistare rispettivamente l’argento e il bronzo nell’individuale, Marco Fichera e Gabriele Cimini, che nella scorsa edizione aveva ottenuto il bronzo, mentre ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : spadisti eliminati ai quarti dall’Ungheria. Attesa per il Dream Team nel fioretto femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 on riesce la rimonta a Fichera, vince l’Ungheria 33-28. 12.23 In pedana Fichera contro Redli. 12.22 Ungheria in vantaggio 23-18 quando manca soltanto l’ultimo assalto. 12.18 Ora in pedana Garozzo contro Berta. 12.17 Allunga l’Ungheria: 20-16 dopo sette assalti. 12.13 Tocca ora a Santarelli contro Siklosi. 12.12 L’Ungheria conduce 15-14 al termine del sesto ...

Scherma - Europei 2019 : Italia ai quarti nella spada maschile - superata l’Olanda all’esordio : L’Italia raggiunge i quarti di finale nella gara a squadre della spada maschile agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). Il quartetto azzurro formato da Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, rispettivamente argento e bronzo nell’individuale, Marco Fichera e Gabriele Cimini, ha esordito battendo 31-21 l’Olanda (Bas Verwijlen, Tristan Tulen, Rafael Tulen e Randy Postma). Un assalto su ritmi molto ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : spadisti ai quarti! Attesa per il Dream Team nel fioretto femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.16 Italia ai quarti nella spada maschile! Gli azzurri battono l’Olanda per 31-21 e nel prossimo turno affronteranno l’Ungheria, che ha superato 45-26 la Repubblica Ceca. 11.13 Tante stoccate in questo ultimo assalto, con l’Italia che mantiene un ottimo vantaggio, 26-18 a 1′ dalla fine. 11.08 Ora l’ultimo assalto tra Fichera e Tristan Tulen. 11.07 Parziale di 4-3 per ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno - tocca al Dream Team nel fioretto femminile; spadisti per il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei di Scherma. Oggi nella rassegna continentale in corso di svolgimento a Dusseldorf proseguono le prove a squadre. tocca al fioretto femminile e alla spada maschile. L’Italia non ha ancora vinto un oro con le squadre ...

Scherma - Europei 2019 : i tabelloni di oggi e gli avversari degli azzurri. In pedana fiorettiste e spadisti : Quinta giornata Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf e proseguono le prove a squadre. oggi tocca a quella del fioretto femminile e della spada maschile. Grande attesa, dunque, per il Dream Team, che inizia il suo cammino già dai quarti di finale, sfidando la vincente della sfida tra Spagna e Austria. Le azzurre (Elisa Di Francisca, Alice Volpi, Arianna Errigo e Francesca Palumbo) sono, però, già proiettate alla semifinale dove ...

Scherma - Europei 2019 oggi : programma - orari e tv (venerdì 21 giugno). Tutti gli azzurri in gara : oggi (venerdì 21 giugno) si svolgerà la quinta giornata di gare degli Europei 2019 di Scherma a Düsseldorf (Germania). Continua il programma delle gare a squadre con altre due armi in pedana: spada maschile e fioretto femminile. I riflettori in casa Italia saranno puntati sul Dream Team, che punterà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre gli spadisti proveranno a confermarsi sul podio. Le finali saranno trasmesse in diretta tv ...

Scherma - Europei 2019 : Italia senza ori anche nella quarta giornata - ma sarà il Mondiale il vero banco di prova. Il CT Cipressa sprona i ‘suoi’ fiorettisti : Mettiamola così, salvandoci con una battuta: la speranza è di ricalcare quanto avvenuto un anno fa. Ovvero, argento agli Europei di Novi Sad, oro da favola ai Mondiali di Wuxi, in finale sugli imbattuti (fin lì) americani. Si trattò del quarto titolo iridato della gestione Cipressa nel fioretto maschile a squadre, in cinque Mondiali. Ricordando che le ragazze, invece, vinsero in Serbia per poi perdere invece in Cina contro le ...