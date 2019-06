Sarri alla Juventus | Di Maio non si nasconde | “Ho sofferto…”

Sarri alla Juve - il saluto (ironico) del Napoli e dei tifosi : “Cosa gli auguriamo? Caro mister…” : Dopo la presentazione ufficiale di Maurizio Sarri alla Juventus, il Napoli ha diffuso un divertente video per salutarlo e che fa leva sulla propensione alla scaramanzia dell’ex allenatore di Chelsea e partenopei. “Cosa auguriamo al mister?” si sono domandati i tifosi. “Beh, come prima cosa…”. L'articolo Sarri alla Juve, il saluto (ironico) del Napoli e dei tifosi: “Cosa gli auguriamo? Caro ...

De Laurentiis : «Sarri alla Juve è mancanza di rispetto - ma sarà divertente quando Ancelotti lo batterà» : La prima reazione di Aurelio De Laurentiis al Maurizio Sarri in giacca e cravatta è di sorpresa. Lui che lo ha portato al Napoli quasi fosse una scommessa e ha creduto in lui fino poi alla separazione pensa «Sta sempre in tuta, urla e bestemmia in panchina. Vorrei proprio capire come si adeguerà allo stile della sua nuova squadra» Il presidente del Napoli in un'intervista su Corriere della Sera considera ora mai Sarri un rivale

Conferenza stampa Sarri/ L'arrivo alla Juventus e il video di 'auguri' del Napoli : Presentazione Sarri Juventus: Conferenza stampa, le parole del neo tecnico bianconero e la stoccata di Aurelio de Laurentiis e del suo ex Napoli.

La prima volta di Sarri alla Juventus - le reazioni dei napoletani : «Orrore» : Ci vorrebbero tanti ?bip? per riportare fedelmente i commenti dei tifosi azzurri nel vedere Maurizio Sarri in ?tenuta? bianconera. Una foto che proprio non va giù ai...

Napoli - De Magistris : “Sarri alla Juventus? Sono deluso - ma non lo fischio” : Il sindaco di Napoli e tifoso partenopeo Luigi De Magistris, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, ha parlato dell’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: ”La presentazione di Sarri alla Juve oggi, nel giorno del mio compleanno? Grazie, alé, ‘un giorno all’improvviso’… Ma visto che oggi è il mio compleanno, per quanto possibile voglio mantenere più leggera la mia ...

“Jorginho alla Juve con Sarri?” - l’agente ammette : “Tutto può succedere!” : Jorginho alla Juve con Sarri, l’agente non nega la possibilità Jorginho potrebbe tornare in Italia, alla Juventus con Maurizio Sarri. Lo riporta il Daily Mail, secondo il tabloid inglese, il centrocampista della nazionale italiana potrebbe lasciare i Blues e seguire l’allenatore a Torino. Il giocatore è perfetto per il sistema di gioco di Sarri si è visto nelle stagioni a Napoli e nell’esperienza a Londra. Jorginho ha ...

"La differenza tra Sarri e Ancelotti? Il primo, neo allenatore Juve, è un uomo da stadio, da curva, uno che piace ai tifosi; Ancelotti è invece un'aziendalista. Sarà ancora più bello vedere quando Ancelotti batterà la Juve sul campo".

Juve - Sarri : “Tuta? Ne parlerò con la società - alla mia età l’impotante è che non mi mandino nudo” : “La tuta? Non lo so, non abbiamo parlato di questo aspetto, chiaramente quando andrò a rappresentare la squadra indosserò la divisa sociale ma preferirei non indossarla sul campo. Vedremo, sarà oggetto di discussione”. Così il nuovo allenatore della Juventus, Maurizio Sarri che si è presentato alla stampa in giacca e cravatta. “L’importante data l’età è che non mi mandino nudo”, ha scherzato Sarri ...

Sarri si presenta alla Juventus : 'La tuta? Parlerò con la dirigenza' : Maurizio Sarri è stato presentato dalla Juventus. A quattro giorni dall'annuncio ufficiale, il club bianconero ha fatto parlare il tecnico per raccontare le sue sensazioni da nuovo tecnico della 'Vecchia signora'. Sarri si è presentato in sala stampa al fianco del direttore tecnico Fabio Paratici.

Quanto guadagna Maurizio Sarri alla Juventus : stipendio e bonus Champions : Quanto guadagna Maurizio Sarri alla Juventus: stipendio e bonus Champions Si è fatto aspettare l’annuncio del nuovo tecnico della Juventus; alla fine, però, nonostante le voci che volevano Pep Guardiola in procinto di sbarcare alla Continassa, è arrivata l’ufficialità come ci si aspettava sin dall’ultima finale di Europa League per Maurizio Sarri. Quanto guadagna Maurizio Sarri: triennale da 6 milioni più bonus alla Juve L’ex tecnico ...

Sarri presentato dalla Juventus - il tecnico in giacca : 'Il coronamento di una carriera' : La conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri alla Juventus si è tenuta alle 11 di stamani nella sala conferenze dell'Allianz Stadium. 'Questo è il coronamento di una lunga carriera, avevo voglia di tornare in Italia. La sensazione? E' stata forte, molto forte. Mai vista una società così determinata a prendermi'. Il tecnico si è presentato in sala stampa in giacca e cravatta

Sarri : "Colpito dalla Juve - mi ha fortemente voluto" : Inizia ufficialmente l'era Sarri alla Juventus. Il tecnico scelto dal club bianconero per ricevere il testimone da Allegri si presenta nella sala Giovanni e Umberto Agnelli dell'Allianz Stadium in giacca e cravatta. «Sono molto contento di essere qui oggi», sono le sue prime parole da allenatore della Juventus. «Sono rimasto colpito dalla Juve, mi

Maurizio Sarri alla Juventus : "Società determinata a prendere me" : Il Sarri-day è arrivato. L'allenatore si presenta alla Juventus in conferenza stampa. "Sono contento di essere qui oggi", ha detto in apertura Sarri, in giacca e cravatta, affiancato da Fabio Paratici. "Negli ultimi mesi a Napoli ho avuti dei dubbi di andare avanti, poi hanno presentato Ancelotti. A quel punto ho avuto delle offerte dall'estero, io le accetto per non passare a una società