Sardegna | a 98 anni ' nonno Felicino' ha preso la licenza media con un bel dieci

WRC : Rally d’Italia per altri 3 anni in Sardegna : L’ACI ha trovato l’accordo con la società WRC Promoter Gmbh per la conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario del Campionato del Mondo Rally per altri tre anni. L’annuncio è stato dato dal Presidente Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, presente ad Alghero in occasione dell’edizione 2019 della gara, ottavo round del Campionato: “Non sono […] L'articolo WRC: Rally d’Italia per altri 3 anni in Sardegna sembra essere ...

Sardegna. In sedia a rotelle scivola dal porticciolo : muore un’anziana di 85 anni : Da quanto si apprende l'anziana era uscita dalla casa di riposo di Teulada, in provincia di Cagliari, forse con un familiare. Immediato il soccorso di alcune persone presenti che si sono gettate in acqua e hanno recuperato l'85enne. Purtroppo i soccorsi sono stati vani: è morta per annegamento.

Sardegna - invasione 'biblica' di cavallette e corvi : campi devastati e danni incalcolabili : Come nella Bibbia, l'antico flagello si ripete. Un'invasione di cavallette sta funestando la Sardegna. L'epicentro dell'impressionante offensiva è nel nuorese: da maggio, quando il problema è affiorato nella sua devastante gravità, già circa 2.500 ettari di terreno sono stati distrutti, resi irriconoscibili dalla presenza dei voraci insetti che mangiano tutto ciò che trovano al loro passaggio sui campi. Ottana, Bolotana, Orani e Orotelli sono i ...

L’Isola Di Pietro 3 riprese in Sardegna - le foto dal set con Gianni Morandi : Gianni Morandi sul set de L'Isola di Pietro 3 Tour in Sardegna con Gianni Morandi, impegnatissimo sul set de “L’Isola di Pietro 3” fiction Mediaset prodotta da Lux Vide, attesa nella prossima stagione televisiva. Le riprese, con la regia di Alexis Sweet, si stanno svolgendo soprattutto a ...

L’Isola Di Pietro 3 riprese in Sardegna - le foto dal set con Gianni Morandi : Gianni Morandi sul set de L'Isola di Pietro 3 Tour in Sardegna con Gianni Morandi, impegnatissimo sul set de “L’Isola di Pietro 3” fiction Mediaset prodotta da Lux Vide, attesa nella prossima stagione televisiva. Le riprese, con la regia di Alexis Sweet, si stanno svolgendo soprattutto a ...

Condannato a 30 anni il bandito più famoso della Sardegna torna libero grazie alla burocrazia : Anche stavolta Graziano Mesina si è fatto beffa della giustizia. Certo, i tempi della latitanza sono lontanissimi, ma l’ex primula rossa della Barbagia si è preso una piccola rivincita sui giudici che lo avevano Condannato a 30 anni di carcere. Questa volta la storia è legata solo a un ritardo della macchina giudiziaria. Le accuse per i sequestri d...

L’Isola Di Pietro 3 riprese in Sardegna - le foto dal set con Gianni Morandi : Gianni Morandi sul set de L'Isola di Pietro 3 Tour in Sardegna con Gianni Morandi, impegnatissimo sul set de “L’Isola di Pietro 3” fiction Mediaset prodotta da Lux Vide, attesa nella prossima stagione televisiva. Le riprese, con la regia di Alexis Sweet, si stanno svolgendo soprattutto a ...

Sardegna - scontro frontale tra due auto a Samassi : muore una donna di 48 anni : Non c’è stato nulla da fare per Raffaella Steri, una quarantottenne di Serramanna rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio a Samassi, nel Sud Sardegna. Per motivi ancora da chiarire, due auto si sono scontrate frontalmente sulla circonvallazione che dal centro abitato di Samassi porta verso Serramanna. L’impatto è stato violentissimo tanto che le due auto ne sono uscite semidistrutte e ad avere la peggio è ...

Maltempo in Sardegna : gravi danni nell’ultimo fine settima - compromessi i raccolti di ciliegie : E’ stato un fine settimana devastante per i ciliegeti della Sardegna, le piogge di sabato e domenica le hanno colpite in piena maturazione compromettendone il raccolto. danni, anche se di minori entità si riscontrano anche per le fragole e in alcuni casi anche per le albicocche e le pesche. Della schiera dei settori agricoli danneggiati direttamente dalle precipitazioni fanno parte anche quello della fienaggione, dove sono stati causati ...

Sardegna - vola fuori strada con la moto : muore meccanico di 45 anni : Ieri pomeriggio si è verificato un incidente mortale in Sardegna, sulla statale 131 bis che collega Palau a Santa Tersa di Gallura, all’altezza di Ruoni, vicino al bivio per Valle dell’Erica. Gianni Pitturru, 45 anni, meccanico originario di Tempio Pausania, ma residente da tempo a Santa Teresa di Gallura, è volato fuori strada. La sua moto impazzita ha finito la propria corsa contro il guard rail. Il suo cuore non ce l’ha fatta e l'uomo è ...

Maltempo - vento devasta vigneti nel Nord della Sardegna : danni per milioni di euro : La Cia Nord Sardegna stima danni per milioni di euro nelle aziende vitivinicole del Sassarese, tutte colpite nei giorni scorsi da forti venti di maestrale. Le raffiche si sono abbattute, in particolare, sui vigneti delle campagne fra Alghero, Olmedo, Ittiri, Uri, Usini e Sassari. Grandi quantita’ di sale marino trasportate dal vento, inoltre, si sono depositate sulle piante e hanno causato la necrosi totale o parziale dei germogli. La ...

Fondi Sardegna - 3 anni e 3 mesi per peculato all’ex sottosegretaria Barracciu (Pd). Cadono le accuse per un caso : Condanna ridotta in appello e assoluzione da una delle due imputazioni di peculato, quella legata ad una fattura pagata da un’azienda riconducibile al compagno. La Corte d’appello di Cagliari ha inflitto 3 anni, 3 mesi e venti giorni di reclusione all’ex sottosegretaria alla Cultura del governo Renzi, Francesca Barracciu. In primo grado, l’esponente del Pd, già sindaca e consigliera regionale tra il 2004 e il 2013, era stata ...