Salvini in Usa | quale compitino gli avrà assegnato stavolta Trump? Purtroppo è facile

(Di venerdì 21 giugno 2019) E’ noto come le visite negli Stati Uniti di politici italiani siano in genere foriere di novità e sviluppi, quasi mai graditi, in patria. Così è stato, per richiamare il principale esempio in materia, per la visita di Alcide De Gasperi a Washington che preparò il terreno per la rottura dell’alleanza antifascista e la cacciata della sinistra all’opposizione. Certo, fa ridere paragonare Matteoa De Gasperi ed è poi assolutamente grottesco assimilare in qualche modo Luigi Di Maio a Palmiro Togliatti, così come la sconcertante figura di Donald, plastica espressione della decadenza del potere statunitense, non appare in alcun modo confrontabile con i governanti statunitensi dell’epoca, che si apprestavano a un ventennio di egemonia sul pianeta, fino alla sconfitta in Vietnam e al 1968. Eppure un certo schemino di fondo rimane in qualche modo inalterato, nonostante l’innegabile ...

