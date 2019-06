Salvini | Flat tax o me ne vado Di Maio | Sembra stia

Conte a Bruxelles affronta l'Ue sul debito : «Flat tax? Sono più avanti di Salvini» : «I numeri sui nostri conti pubblici li abbiamo noi e Sono diversi da quelli di Bruxelles. E sulla flat tax io Sono molto ambizioso, forse il pù ambizioso di tutti. Non mi acContento di...

Conte equilibrista tra Ue e SalviniProcedura-flat tax - strada in salita : "Il nostro sistema fiscale è iniquo. Occorre una riforma forte, complessiva. Non mi acContento di intervenire sull'abbassamento di un'aliquota. Voglio un patto tra amministrazione finanziaria e i contribuenti italiani". Così il premier Giuseppe Conte parlando della flat tax. Segui su affaritaliani.it

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : "Sì allo sforamento dei parametri per la flat tax di Matteo Salvini" : Gli italiani hanno le idee chiare sui propri soldi e per ottenere un abbassamento delle tasse sono disposti a tutto, anche a "disobbedire" all'Europa. Secondo un Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà su Raitre, gli elettori vogliono la flat tax, cavallo di battaglia di Matteo Salvini. Infatti alla d

Salvini VS TRIA : 'FLAT TAX PRIORITÀ'/ 'Chi vuol fare il ministro deve tagliare tasse' : Matteo SALVINI preme sulla flat tax e avvisa il ministro dell'Economia Giovanni TRIA: il vice premier può contare sul sostegno di Confartigianato.

Salvini : 'Il Governo dura se passa la flat tax' : 'Prima di poter garantire ai cittadini italiani un salario minimo dobbiamo provvedere a tagliare le tasse. Se non diminuisce la pressione fiscale, soprattutto verso le grandi imprese e le industrie, non ci saranno mai risorse economica da re-distribuire'. A ribadire il tema della cosiddetta 'flat tax' come una priorità di questo Governo è stato il leader della Lega, nonché Ministro degli Interni e vice-premier dell'Esecutivo guidato da Giuseppe ...

Salvini insiste su flat tax ma nel governo è scontro su coperture : Durante la riunione del gruppo M5s al Senato in molti hanno sostenuto la tesi che occorra rilanciare l'agenda del Movimento: "e' sbagliato tentennare", il 'refrain'. Ma allo stesso tempo i pentastellati attendono di capire le mosse di Salvini, dal post-Europee l'obiettivo e' sempre stato quello di non dare pretesti all'alleato di governo per rompere. Tuttavia il passaggio decisivo per il proseguo della legislatura e' quello legato alla prossima ...

Tria stronca Salvini sulla flat tax "L'Ue? Sicuro di un accordo". Analisi : Giovanni Tria tiene la barra dritta sui conti pubblici, facendo parlare i numeri e tenendo conto del contesto economico di riferimento. Condotta che da una parte stronca le velleità propagandistiche del vicepremier leghista Matteo Salvini e dall’altra Segui su affaritaliani.it

Salvini : prima la flat tax - poi il salario minimo : Il leghista ribadisce la "priorità flat tax" spiegando che "il salario lo danno le imprese, se non tagliamo loro le tasse come fanno a dare i salari?". E il tema del taglio tasse sarà anche nella lettera che sarà inviata all'Europa...

Matteo Salvini asfalta Luigi Di Maio : "Il salario minimo non è una priorità - faremo la flat tax" : Matteo Salvini asfalta Luigi Di Maio sul salario minimo: "La priorità è la flat tax", dice il leader della Lega arrivando all'assemblea di Confartigianato. "I salari li danno le imprese e come fanno se non abbassiamo le tasse?". E ancora: "L'unico modo per riportare sotto controllo il debito e il de

Salvini : salario minimo? Serve flat tax : 11.56 "salario minimo? La priorità è la flat tax. Il salario lo danno le imprese e se non tagliamo loro le tasse come fanno a dare i salari?". Così il vicepremier Mattep Salvini arrivando all'Assemblea Confartigianato. "Stiamo lavorando alla lettera per la Ue. Ci sarà il fatto che il diritto di tagliare le tasse è un dovere,e che lo faremo in ogni caso", dice Salvini ai cronisti. Parlando del ministro per gli Affari europei Salvini dice:"Io un ...

Flat Tax 2020 : Salvini “La faremo - Ue se ne faccia una ragione” : Flat Tax 2020: Salvini “La faremo, Ue se ne faccia una ragione” Non ci sono cenni di distensione sull’asse Roma-Bruxelles. Matteo Salvini ha voluto rimarcare, per l’ennesima volta, l’importanza di portare a compimento una riforma fiscale che includa necessariamente la Flat tax. Lo ha ricordato il ministro dell’Interno, in visita negli Stati Uniti per un incontro formale con Mike Pence e Mike Pompeo (rispettivamente, ...

Salvini sfida l'Unione Europea : la Flat Tax si farà : I margini per la Flat tax da subito "ci devono essere, non e' una scelta. Poi si può decidere come modularla negli anni, ma un taglio a tasse

Salvini : "Flat tax - l'UE se ne farà una ragione" (VIDEO) : Matteo Salvini manda chiari segnali all’UE da Washington: il vicepremier del governo Conte fa visita all’amministrazione Trump e ribadisce ai giornalisti che lo incalzano quali siano le sue priorità. "Faccio parte di un governo che in Europa non si accontenta più delle briciole - esordisce il ministro dell’Interno - Ragioneremo (con gli USA, ndr) anche dei problemi che si stanno vivendo all'interno dell'UE". Nonostante l’imminente procedura ...

Salvini : "Flat tax - l'UE se ne farà una ragione" : Matteo Salvini manda chiari segnali all’UE da Washington: il vicepremier del governo Conte fa visita all’amministrazione Trump e ribadisce ai giornalisti che lo incalzano quali siano le sue priorità. "Faccio parte di un governo che in Europa non si accontenta più delle briciole - esordisce il ministro dell’Interno - Ragioneremo (con gli USA, ndr) anche dei problemi che si stanno vivendo all'interno dell'UE". Nonostante l’imminente procedura ...