Salvini adesso si sbilancia | lancia ultimatum è pronto a lasciare il governo!

Sea Watch - Matteo Salvini scrive una lettera a Giuseppe Conte : "Adesso intervenga l'Olanda" : I porti restano chiusi e Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la sua politica sull'immigrazione e sollecitare una "energica nuova iniziativa di sensibilizzazione" nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la Sea Watch 3 batte bandiera olandese: "Caro Giuseppe, si tratta di

Matteo Salvini - la rivoluzione fiscale entra in banca : "Cosa dobbiamo tassare" - chi trema adesso : Salvini è stato perentorio: «Ribadisco a nome della Lega, ma anche dell' intero governo, che la flat tax dovrà essere parte fondamentale della manovra e contiamo che l' Unione europea permetta all' Italia di crescere come merita. L' unico modo è un sostanziale taglio delle tasse, non ne vedo altri».

Governo - due ore di vertice Conte-Di Maio-Salvini. Il leader del M5s : “La priorità adesso è abbassare le tasse” : Si sono visti all’ora di cena: non accadeva da settimane. La campagna elettorale, il voto per le europee e il clima da regolamento dei conti del post elezioni avevano mantenuto lontani Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ma dopo l’ultimatum del premier, seguito subito dall’assicurazione dei due vice ad andare avanti, i tre sono finalmente tornati a sedersi allo stesso tavolo. Un vertice per rilanciare l’azione ...

Paolo Savona - altre ombre su Conte : "Perché proprio adesso?" - teoria devastante su Salvini - Di Maio e rimpasto : "Perché proprio adesso?". C'è (ancora) l'ombra di Paolo Savona su Giuseppe Conte. Un retroscena del Messaggero descrive l'inquietudine del premier per il capitolo rimpasto destinato ad aprirsi nelle prossime ore. "A palazzo Chigi - si legge - suona strana la fretta con la quale Matteo Salvini chiede

L'aria che tira - Daniela Santanché sfida Matteo Salvini : "Rixi? Adesso tiri fuori le palle" : Daniela Santanché si è subito schierata in difesa dell'ormai ex viceministro leghista Edoardo Rixi, pochi minuti dopo la condanna del tribunale di Genova e l'immediato fiume di accuse partite dalla parte grillina del governo. "È vergognoso - ha detto la deputata di Fratelli d'Italia a L'aria che tir

Europee 2019 - Salvini : “Adesso cambiare le regole Ue”. Possibili sponde nella maggioranza - dal Psoe a Macron : “Io non ho voglia di sfidare nessuno, vogliamo costruire un’Europa fondata sui diritti e il lavoro. Non sto a impiccarmi a un parametro, a un numero, a una regoletta, bisogna rivedere le politiche per permettere la crescita. Aspettiamo questa lettera. Se fosse alla vecchia maniera, ‘fate i compiti a casa, tagliate’, la risposta è ‘no'”. Il riferimento è alla lettera che entro venerdì la Commissione Ue dovrebbe ...

Salvini : «Lealtà a Conte e Di Maio - dalla Tav alle tasse : adesso i fatti» : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Elezioni europee - Pietro Senaldi : "Per Matteo Salvini inizia il difficile - chi lo vuole fregare adesso" : "La Lega ha vinto le Elezioni europee e ora per Matteo Salvini inizia il difficile perché gli italiani gli chiedono di prendere in mano le redini del Paese", spiega Pietro Senaldi: "Ora lui detta l'agenda e se i Cinque stelle non si piegheranno allora gli converrà far saltare il tavolo perché questi

Salvini corregge il Sicurezza bis "Adesso non ci sono più alibi..." : Chiara Sarra ?IL DOCUMENTO: La bozza del decreto Sicurezza bisIl Viminale lima il decreto Sicurezza bis: spariscono le multe legate al numero di migranti, ma restano sanzioni e confisca per le navi che violano i divieti Via "qualsiasi perplessità" e ogni "alibi". Dopo il Consiglio dei ministri di fuoco che ha rimandato ogni decisione sul decreto Sicurezza bis voluto da Matteo Salvini per contrastare le ong che caricano migranti nel ...

La docente sospesa adesso diventa un caso politico. Di Maio risponde a Salvini e Zingaretti invoca la libertà di pensiero : Roberto Chifari Di Maio e Salvini si pizzicano anche sul reintegro della docente sospesa. Il leghista: "Sarò a Palermo il 23 maggio per incontrare la docente", il pentastellato replica: "Sarebbe meglio reintegrarla subito adesso il reintegro della docente palermitana Rosa Maria Dell’Aria diventa un caso politico e divide il governo gialloverde. Matteo Salvini ne approfitta per chiedere il reintegro. "Giovedì prossimo sarò a Palermo a ...

Frankie Hi-nrg - sesso e deliri contro Matteo Salvini : "Cretino - adesso vieti le seghe?" : Ci mancava Frankie Hi-nrg. Anche il rapper, infatti, si conforma al coro di chi, per hobby o convinzione, insulta Matteo Salvini. L'occasione la offre la battaglia del ministro dell'Interno contro i cannabis shop: il leghista invoca infatti una stretta contro i negozi che vendono la cosiddetta erba

Matteo Salvini - la vendetta su Luigi Di Maio : "Adesso vediamo" - il "campo minato" per farlo affondare : Ingoiato il boccone amaro su Armando Siri, la Lega e Matteo Salvini si preparano a lanciare la "fase 2" contro il Movimento 5 Stelle. Parola d'ordine, scrive il Corriere della Sera, "cronoprogramma minato". In altre parole, il Carroccio andrà all'assalto degli alleati grillini con più temi-chiave, u

Salvini adesso zittisce l'Austria : euro "Non prendiamo lezioni da voi" : Insomma sul fronte dell'economia si gioca la grande partita delle prossime elezioni europee del 26 maggio. I conti degli Stati memebri e gli equilibri economici all'interno dell'Unione agitano le ...