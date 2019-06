Salario minimo | l’Istat stima il costo in 4 miliardi Ma secondo l’Inps sono 10 e per

M5s apre alle Autonomie. Ma la Lega chiude sul Salario minimo : "Stiano attenti a non esagerare". Matteo Salvini - e nessuno nella Lega in verità - potrebbe rispondere al lungo 'post' di Luigi Di Maio sull'autonomia, in cui il vice premier pentastellato chiede che le intese care agli 'ex lumbard' procedano "di pari passo con un grande piano per il Sud". Ma il ragionamento nel partito di via Bellerio è univoco: nel testo, implicitamente, Di Maio dice che l'autonomia si farà, allora va bene. Il ...

Salario minimo : Tridico - 'a mio parere è necessario - costi per 10 mld' : Milano, 20 giu. (Labitalia) - (dall'inviato Fabio Paluccio)- "L'Inps ha fatto una stima di 10 milia[...]

Salario minimo : Calderone - 'tagliare cuneo fiscale o imprese ridurranno personale' : Milano, 20 giu. (Labitalia) - "Se si vuole davvero fare il Salario minimo, allora, a nostro parere,[...]

Salario minimo : Consulenti - aumento costo lavoro non inferiore a 20% : Milano, 20 giu. (Labitalia) - L'introduzione di un Salario minimo orario di 9 euro lordi per tutti [...]

Salario minimo : il Movimento 5 stelle propone il ritorno alla "scala mobile" : Un ritorno all’antico, alla vecchia “scala mobile” abolita nel 1984. La proposta arriva dal Movimento 5 stelle.Prevedere “un meccanismo di rivalutazione legata all’Indice dei Prezzi al Consumo, automatica in caso di contratti scaduti o disdettati e non rinnovati. In tal modo si tutela di anno in anno il potere d’acquisto dei lavoratori rispetto all’aumento dei prezzi”. Così il blog del ...

Salario minimo - ecco come funziona nei Paesi Ue che l’hanno adottato : La proposta di un Salario minimo ha aperto un nuovo fronte di tensioni fra Cinque stelle e Lega. Ma la proposta di un «minimum wage» su scala Ue è già entrata nel dibattito politico a Bruxelles, incassando anche il parere favorevole di leader come Angela Merkel ed Emmanuel Macron. ecco perché ...

Gian Marco Centinaio - il ministro al forum di Leggo : «Dopo un anno do 6 - 5 al governo e 7 a Conte. Roma è in pessime condizioni. Il Salario minimo costa troppo. Manovra correttiva? Mai le mani nelle tasche degli italiani» : Gian Marco Centinaio, ministro del turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Conte, è stato ospite della redazione di Leggo, dove, insieme ai giornalisti e al...

Salario minimo - quanto costa alle imprese : Roma, 18 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Il Salario minimo legale a 9 euro lordi all'ora coinvolgereb[...]

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Giugno : Barricate contro il Salario minimo : i lavoratori è meglio non pagarli : salario minimo, un fronte ampio vuole farlo saltare Dall’Ocse a Confindustria, dai dem ai sindacati fino alla Lega. In ballo c’è la tutela degli utili aziendali di Salvatore Cannavò Matteo Trumputin di Marco Travaglio Noi, che in fondo siamo gente semplice, seguiamo sempre con devota attenzione le lezioni di geopolitica e strategia dei giornaloni. E ci eravamo abituati all’idea che Salvini, e pure i 5Stelle, siano i cavalli di Troia di ...

Di Maio difende il Salario minimo : “Non accetto attacchi preventivi - non indietreggiamo” : Dopo gli attacchi delle ultime ore alla proposta di salario minimo avanzata dal Movimento 5 Stelle, interviene il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio per difendere l'ipotesi di un salario orario di almeno 9 euro l'ora: "Chi si vuole mettere di traverso a prescindere, sappia che noi non indietreggeremo di un centimetro".Continua a leggere

Salvini : prima la flat tax - poi il Salario minimo : Il leghista ribadisce la "priorità flat tax" spiegando che "il salario lo danno le imprese, se non tagliamo loro le tasse come fanno a dare i salari?". E il tema del taglio tasse sarà anche nella lettera che sarà inviata all'Europa...

Salario minimo - come funziona e quanto costerebbe per le imprese : Il disegno di legge del Movimento 5 Stelle che prevede una paga minima oraria di 9 euro è in discussione in commissione...

Tria : “Flat tax e Salario minimo non sono rumors elettorali ma misure importanti” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, all’Euromoney conference di Londra mostra il volto di “un governo prudente” e invita gli investitori della City a distinguere i fatti dai “rumors elettorali“. Per questo il titolare del Mef boccia le proposte che più agitano i mercati, a partire dai minibot: “Non saranno introdotti, voglio essere chiaro su questo”, ha ribadito, perché sono una misura ...

Matteo Salvini asfalta Luigi Di Maio : "Il Salario minimo non è una priorità - faremo la flat tax" : Matteo Salvini asfalta Luigi Di Maio sul salario minimo: "La priorità è la flat tax", dice il leader della Lega arrivando all'assemblea di Confartigianato. "I salari li danno le imprese e come fanno se non abbassiamo le tasse?". E ancora: "L'unico modo per riportare sotto controllo il debito e il de