Rosanna | 4 figli disabili e la casa da evacuare sotto al Ponte Morandi | Sconvolgere

(Di venerdì 21 giugno 2019) Entri indie leggi in ogni particolare l’elemento della “cura”. La camere ben ordinate, suppellettili, mobili e oggetti d’arredamento sistemati per non costituire elemento indiretto di danno. Questo perchéSeminara è madre di quattrodiversamente abili, tutti affetti, in forme più o meno gravi, dall’epilessia. E, suo marito e i bambini, dovrannoil giorno dell’implosione controllata con dinamite che demolirà le pile 10 e 11 dell’ex viadotto. Implosione fissata tra il 27 e il 28 giugno, la prossima settimana.Timori, dubbi, incertezze rispetto al tema dell’evacuazione. Dei quattrodi, la più grave è Miriam, la maggiore, diciassette anni. La sua forma epilettica è farmaco-resistente, quindi deve assumere dosi più alte, ...

