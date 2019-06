Roma | stasera | 21 giugno | concerto gospel alla Baptist Church con i St John' s Singers

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Anche i St’sdi Manziana tra i protagonisti della Festa della Musica, l’evento internazionale in programma il 21. Un coro che vanta centinaia di concerti in Italia e all’estero nella promozione del repertorio spiritual-che affonda le proprie radici nella cultura afro-americana, tradizione della quale i St’ssono dei veri e propri ambasciatori. Una manifestazione internazionalequale il coro spiritual-non poteva mancare, dando il proprio contributo per la massima diffusione del linguaggio musicale. Musica e Solidarietà Così il messaggio della solidarietà e dell’accoglienza viaggia su note e melodie che, in molti casi, sono divenuti patrimonio culturale di molti. Appuntamento per questo nuovodel coro, una delle maggiori costole dell’Associazione Il Cantiere dell’Arte presieduto dal cavaliere Adriana Rasi, è per questa ...

