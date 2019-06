Roma | marito e moglie trovati morti | ipotesi omicidio-suicidio

Roma - marito e moglie trovati senza vita nel letto : s'indaga : Giallo a Roma Nord, precisamente in zona Tomba di Nerone, dove questa mattina intorno alle 11:30 una coppia di anziani coniugi, di 77 e 74 anni, è stata trovata senza vita nel letto della loro camera. Al momento non è chiaro che cosa sia successo, ma gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, neanche quella della morte violenta. A scoprire i corpi senza vita è stata una parente che non riusciva a mettersi in contatto con nessuno dei due. A ...

Roma choc - marito e moglie trovati morti : erano sdraiati sul letto : marito e moglie trovati morti a Roma. Due coniugi, di 74 e 77 anni, sono stati trovati morti in casa a Roma. È accaduto in via Santi Cosma e Damiano, in zona Tomba di Nerone. L'allarme...

Assalto in villa alle porte di Roma - moglie e marito sequestrati : la polizia intercetta i banditi e recupera la refurtiva : di Ermanno Amedei Hanno assaltato la villa di una coppia di mezza età a Fiano Romano . In tre, sabato sera poco prima delle 22, armati di pistola, cacciavite e un'ascia, hanno immobilizzato prima l'...