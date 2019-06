Roma | il premier Conte | “siamo messi male…”

Roma - Questura 'censura' e rimuove striscione ironico sui due vicepremier : Torna la polemica sugli striscioni. Stavolta la Digos impedisce di srotolarne uno indirizzato a Salvini e Di Maio. Tutto è avvenuto nel gazebo della Uil, in Piazza del Popolo a Roma . Le forze dell'ordine hanno spiegato che non si è valutato se il contenuto dello striscione incriminato sia offensivo, ma è stato ritenuto che esso fosse "lesivo del decoro paesaggistico". A smorzare la polemica intervengono direttamente i vicepremier , che affermano ...

Il premier Conte a 360° : “Amo la Roma - tifavo Foggia”. E sull’addio di De Rossi - sullo stadio e sulla violenza… : In un’intervista alla Gazzetta dello Sport il premier Giuseppe Conte parla delle sue passioni sportive, in particolare di quella per il calcio. Racconta che il suo tifo per la Roma è nato “molto lentamente. Mi trasferii a Roma per gli studi universitari, ma i primi anni rimasi tiepido rispetto alle squadre Romane. Mi portavo appresso il tifo per il Foggia dell’epopea zemaniana e ancora conservavo il ricordo della ...