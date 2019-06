Roma choc | marito e moglie trovati morti | erano sdraiati sul letto

A Roma l'evento Obbligati a crescere. Tria : necessario abbattere il debito. Cusenza : dialogo con Ue e cura choc : «Strategie per l'Italia» è il titolo della terza edizione di «Obbligati a Crescere», l'evento organizzato dal Messaggero in collaborazione con l'Abi, che...

Paola Comencini e il conto choc in un bar di Roma : «75 euro - un covo di ladri». E mostra lo scontrino : Che Roma sia una delle città più turistiche del mondo, è fuori dubbio: e spesso a farne le spese sono i cittadini Romani o chi nella Capitale ci vive per studio o lavoro. Quello...

Roma - choc a Porta Portese : spranghe e pugni durante il mercato : Un pugno in faccia e poi il rumore della testa che sbatte sull'asfalto. «E uno! Adesso tocca a te. Te gonfio, te lascio per terra». E indica un'altra persona. Un ragazzo sulla...

Roma - aggressione Umberto I : nigeriano pesta portantino/ Video choc - caccia all'uomo : aggressione choc a Roma nella sala d'attesa del policlinico Umberto I: un portantino è stato pestato da un nigeriano rimesso in libertà 24 ore fa.

Roma - autista tenta di investire un uomo che blocca il bus. Il video choc. L'azienda : avviato accertamenti : Un autista di un bus di linea ha provato ad investire un passante a Roma. Una provocazione, forse una di troppo. Un litigio, una discussione come molte ce ne sono ogni giorno nel traffico della...

Incendio Roma - si salva nudo sul cornicione/ Video choc - aveva appiccato lui il fuoco : Incendio in appartamento a Roma: ragazzo seminudo sdraiato su cornicione si salva dal rogo che aveva appiccato lui. Il Video choc e il salvataggio