Rocco Fredella Spara a Zero Contro Gemma Galgani e Parla Della Nuova Fidanzata!

Uomini e Donne - parole pazzesche di Doriana su Rocco Fredella : "No - non è tanto la carne..." : In molti hanno criticato Rocco Fredella dopo la sua uscita da Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. In molti infatti sono convinti che l'ex corteggiatore di Gemma Galgani avesse lasciato la trasmissione poiché già impegnato con un'altra donna. La polemica si è acce

Uomini e Donne gossip Rocco Fredella - adesso a parlare è la fidanzata Doriana : Rocco Fredella dopo Uomini e Donne, continua la storia d’amore con Doriana Sono stati in tanti a criticare il comportamento di Rocco Fredella dopo la sua uscita da Uomini e Donne perché convinti che l’ex corteggiatore di Gemma Galgani avesse abbandonato la trasmissione in quanto già impegnato con una donna; la polemica è poi continuata […] L'articolo Uomini e Donne gossip Rocco Fredella, adesso a parlare è la fidanzata Doriana ...

Trono Over Rocco Fredella - accuse pesanti dopo UeD : la polemica non si placa : Le polemiche su Rocco Fredella dopo l’abbandono di Uomini e Donne Over dopo l’uscita da Uomini e Donne Over Rocco Fredella è stato bersagliato da critiche a non finire perché sono stati in parecchi a non credere alla sua buona fede; ricordiamo che Rocco è uscito dalla trasmissione di Maria De Filippi perché ha ritenuto […] L'articolo Trono Over Rocco Fredella, accuse pesanti dopo UeD: la polemica non si placa proviene da Gossip ...

Uomini e donne gossip : Rocco Fredella nega di avere conosciuto Dory durante il programma : Rocco Fredella ha abbandonato il Trono Over di Uomini e donne nelle fasi conclusive della stagione 2018-19 dopo diversi mesi passati a corteggiare Gemma Galgani. A poche settimane dal suo addio, il cavaliere ha presentato la sua nuova fidanzata affidandosi ai social network ma il tempismo con il quale tale novità è stata annunciata non ha convinto gli storici telespettatori del programma. L'inizio del rapporto con Dory, la donna in questione, è ...

Uomini e donne - Rocco Fredella replica agli haters : 'Non ho preso in giro nessuno' : Solo qualche settimana fa Rocco Fredella aveva abbandonato il trono over di Uomini e donne tra le lacrime, accusando Gemma Galgani di essere una delle cause del suo addio al programma. A distanza di pochi giorni però, l'ex cavaliere attraverso il suo profilo Instagram, ha presentato la sua nuova fidanzata, destando nei fan del programma di Maria De Filippi molti dubbi. In molti infatti, sospettano che la conoscenza con la nuova donna sia ...

Non ho preso in giro nessuno! Rocco Fredella di Uomini e Donne risponde agli hater : Dopo aver presentato pubblicamente la sua nuova fidanzata, Rocco Fredella è stato preso di mira sui social perchè molti pensano che l'ex cavaliere di Uomini e Donne abbia preso in giro Gemma Galgani e il programma della De Filippi. Rocco ha lasciato il dating show in lacrime, affermando di aver investito molto nel corteggiamento della torinese, senza ottenere un risultato positivo. L'ex cavaliere sui social ha dichiarato : "Ho trovato ...

Trono Over - Rocco Fredella senza freni : la verità sul nuovo amore dopo UeD : Uomini e Donne Over, Rocco Fredella tra amore e polemiche: il Cavaliere bersagliato sui social network dopo che Rocco Fredella del Trono Over si è fidanzato in rete è scoppiato il putiferio perché in molti lo hanno accusato di aver preso in giro Gemma Galgani e di aver iniziato a frequentare la sua attuale compagna […] L'articolo Trono Over, Rocco Fredella senza freni: la verità sul nuovo amore dopo UeD proviene da Gossip e Tv.

Gossip U&D - Rocco Fredella ha un nuovo amore : foto di coppia con una misteriosa mora : Dopo aver cercato di conquistare il cuore di Gemma Galgani per oltre sette mesi negli studi di Uomini e Donne, Rocco Fredella ci ha impiegato pochissimo tempo a dimenticarla. Come dimostrano alcune foto che l'ex cavaliere del Trono Over ha pubblicato sui social network in questi giorni, il suo cuore è tornato a battere grazie ad una misteriosa mora che è entrata a far parte della sua vita. Vista la velocità con la quale l'uomo ha trovato l'amore ...

Rocco Fredella si è fidanzato dopo Uomini e Donne - è bufera in rete : le accuse : Uomini e Donne, Rocco Fredella si è fidanzato: l’annuncio su Instagram Siamo stati forse gli unici a segnalare gli strani movimenti di Rocco Fredella dopo Uomini e Donne, nel senso che in uno dei suoi ultimi post, quelli precedenti ai messaggi a cui facciamo riferimento in questo articolo, ci sembrava molto felice e soddisfatto di […] L'articolo Rocco Fredella si è fidanzato dopo Uomini e Donne, è bufera in rete: le accuse proviene ...

Uomini e Donne Over : Rocco Fredella dimentica Gemma con un’altra : Rocco Fredella dopo Uomini e Donne si è fidanzato: l’annuncio sui social Rocco Fredella, alcune settimane fa, ha deciso di abbandonare per sempre il Trono Over di Uomini e Donne. Difatti l’ex cavaliere del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi si è lamentato di non essere riuscito in questa esperienza a costruire niente di importante con nessuna delle dame. Motivo per cui, dopo aver riflettuto molto, ha preso ...

Rocco Fredella Presenta la Nuova Fidanzata! : Rocco Fredella ha finalmente trovato l’amore. Appena uscito da Uomini e Donne l’ex cavaliere si è finalmente fidanzato. Scopriamo chi è la Nuova fiamma dell’ex di Gemma Galgani. Torniamo a parlare di Rocco Fredella. Come certo in molti saprete il cavaliere giunse a Uomini e Donne, al cospetto di Maria De Filippi, con il preciso intento di corteggiare Gemma Galgani, la storica dama che da oltre 10 anni siede nel parterre ...

Gossip Uomini e donne - Rocco Fredella presenta la sua fidanzata : 'Lei mi ha salvato' : L'abbandono di Rocco Fredella dal Trono Over di Uomini e donne aveva stupito i telespettatori, molti dei quali si erano detti certi che sarebbe presto tornato indietro sui suoi passi. L'ex corteggiatore di Gemma Galgani, uno dei grandi protagonisti della stagione 2018-19 del dating show, sembra però essere andato avanti con la sua vita. A confermarlo è lui stesso, affidandosi ai suoi profili Instagram e Facebook, dove ha presentato ufficialmente ...

Uomini e Donne - la crisi di Rocco Fredella : "Ho perso il lavoro - ho difficoltà economiche. Gemma mi ha distrutto!" : Dalle stelle alle stalle, Rocco Fredella, il cavaliere che abbiamo visto per lungo tempo nel parterre del trono over di Uomini e Donne non sta vivendo un buon momento dopo la relazione burrascosa con Gemma Galgani. L'uomo ha lasciato la trasmissione per trovare l'amore fuori dalla tv, ma a quanto pare non è l'unico pensiero che lo attanaglia.Da qualche tempo infatti Rocco sta soffrendo per via di problemi a carattere economico come ...

Rocco Fredella con una donna dopo Uomini e Donne - la foto che scatena i social : Uomini e Donne, Rocco Fredella in foto con una donna dopo l’addio Sebbene Rocco Fredella certe volte abbia esagerato con i toni a Uomini e Donne – atteggiamento che lui stesso ha ammesso di aver avuto – non si può negare che sia un personaggio positivo e che sia stato un vero peccato che abbia […] L'articolo Rocco Fredella con una donna dopo Uomini e Donne, la foto che scatena i social proviene da Gossip e Tv.