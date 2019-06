Rocca di Papa | quando la politica si riscatta e il sindaco diviene eroe

Esplosione Rocca di Papa - addio a Crestini : il sindaco 'eroe' che ha salvato i suoi dipendenti : Non ce l'ha fatta il primo cittadino dei Castelli Romani. Quando a pochi passi dal Comune, per la rottura di una condotta del gas si è scatenato l'inferno, lui ha preteso che tutti abbandonassero gli uffici. Solo dopo si è messo in salvo. Ma le ustioni e i gas inalati non gli...

Rocca di Papa - è morto anche il sindaco coinvolto nell’esplosione al Comune : “Era uscito per ultimo - prima ha salvato altri” : È morto Emanuele Crestini, il sindaco di Rocca di Papa rimasto gravemente ferito il 10 giugno scorso nell’esplosione del palazzo comunale causata da una fuga di gas. L’incidente gli aveva provocato ustioni sul 35% del corpo, in particolare al volto e alle braccia: era ricoverato nel centro grandi ustionati dell’ospedale sant’Eugenio di Roma e le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore, come aveva fatto sapere ...

