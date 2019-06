Rocca di Papa | è morto anche il sindaco coinvolto nell’esplosione al Comune | “Era uscito

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) ÈEmanuele Crestini, ildidirimasto gravemente ferito il 10 giugno scorso nell’esplosione del palazzo comunale causata da una fuga di gas. L’incidente gli aveva provocato ustioni sul 35% del corpo, in particolare al volto e alle braccia: era ricoverato nel centro grandi ustionati dell’ospedale sant’Eugenio di Roma e le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore, come aveva fatto sapere l’Asl Roma 2 con una nota, a causa di una sopraggiunta crisi respiratoria che aveva compromesso il già difficile quadro derivante dalle infezioni delle lesioni riportate e dovute alla lunga permanenza nel luogo dell’incendio. Crestini era stato infatti l’ultimo a lasciare l’edificio dopo l’incidente, preoccupandosi prima di far evacuare dipendenti, consiglieri e cittadini. Roma, i palazzi distrutti ...

virginiaraggi : Il sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini non ce l'ha fatta. Era rimasto ferito nell'esplosione del palazzo com… - ilpost : È morto il sindaco di Rocca di Papa, che era stato ferito nell’esplosione del 10 giugno - Agenzia_Ansa : Esplosione a Rocca di Papa, è morto anche il sindaco -