River Plate | una nuova maglia in omaggio al Torino

Radamel Falcao - il River Plate proverà a riportarlo a casa? : Dopo dieci anni in Europa tra Portogallo, Spagna e Francia Radamel Falcao potrebbe scegliere di tornare al River Plate che lo accoglierebbe a braccia aperte. La notizia è rimbalzata da un quotidiano latino-americano (Bola Vip) un paio di giorni fa.Calciomercato estero, Sudamerica, River Plate, Radamel Falcao / Certamente l’attaccante colombiano lascerà il Monaco dopo una stagione tribolata culminata con la salvezza all’ultima ...

Pronostico River Plate Vs Athletico Paranaense - Recopa Sudamericana 31-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi River Plate – Athletico Paranaense, Recopa Sudamericana, Finale, Ritorno, Venerdì 31 Maggio 2019 ore 02.30River Plate / Athletico Paranaense / Recopa Sudamericana / Analisi – All’Estadio Antonio Vespucio Liberti (in arte Monumentàl), River Plate e Athletico Paranaense si sfideranno venerdì notte per l’ultimo atto della finale di Recopa Sudamericana, con i brasiliani che partiranno dall’1-0 ...

Club Atlético River Plate - centodiciotto anni di storia oggi : Leggendo per caso stamattina tra le notizie di calcio sudamericano che ogni giorno vado a spulciare mi è caduto l’occhio sulla ricorrenza del centodiciottesimo compleanno del Club Atlético River Plate.History Sport, Storie, Sudamerica, River Plate / Quale miglior spunto per scRiverci qualcosa su uno dei Club più vincenti e conosciuti al mondo; cercherò di sintetizzare la storia ultra-centenaria di questa società raccogliendo magari ...

Copa Libertadores - un ex Genoa regala al River Plate il pari a tempo scaduto : Spettacolare match di Copa Libertadores tra River Plate e International di Porto Alegre. I campioni in carica, già qualificati agli ottavi di finale, hanno raggiunto il pari praticamente a tempo scaduto, con una rete dell’ex Genoa Pratto al 93′. La gara. Il River era passato in vantaggio al 35′ con Alvarez prima di subire il pari a ridosso dell’intervallo con di Sobis. Quest’ultimo ancora a segno all’ora ...

Torino-River Plate - dalle Alpi al Rio de la Plata. Storia di un'amicizia : ... nelle vesti di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e l'ambasciatore argentino Ocampo Jiménez che stringendo la mano al futuro Divo della politica italiana disse: 'Ecco una nuova occasione ...