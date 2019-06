Rifiuti Roma, con caldo pericolo salute

"Con l'arrivo delin una città sporca in cui ipermangono in strada, i pericoli potenziali per laaumentano. Non vedo gli estremi di un'emergenza sanitaria ama, senza fare allarmismi, la puzza vicino ai cassonetti è indice di contaminazione batterica. Tutte le istituzioni dovrebbero operare delle scelte e proporre delle soluzioni, perché i cassonetti vanno svuotati, il problema diè dove svuotarli". Così Bartoletti, vicesegretario Fimmg e vicepresidente dell'Ordine Medici.(Di venerdì 21 giugno 2019)