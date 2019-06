Ricostruzione | nel decennale del sisma Riapre La Chiesa di San Silvestro

Totti a De Rossi : “Hanno giocato sporco”. Nella Ricostruzione di Repubblica non tutto torna : Sul polverone sollevato dall’inchiesta di Repubblica Francesco Totti ha preferito non intervenire tramite i giornali ma, racconta la Gazzetta dello Sport, ieri ha sentito al telefono Daniele De Rossi. ““Hanno giocato sporco”, ha detto Francesco a Daniele – che nega tutto –, sapendo che alcune «verità» si colorano a seconda del contesto in cui vengono raccontate”. Due sono le cose su cui concordano entrambi gli ex capitani della Roma. ...