Respinto il ricorso della Ferrari Hamilton resta il vincitore del Gp del Canada

Champions League – Squalifica Neymar : Respinto il ricorso del PSG - il brasiliano salta tre turni : Non c’è pace per Neymar: confermati i tre turni di Squalifica, il brasiliano salta tre match di Champions League Niente da fare per Neymar: la Corte d’Appello UEFA ha deciso di respingere il ricorso presentato dal PSG, confermando dunque le tre giornate di Squalifica del calciatore brasiliano. Neymar, dunque, salterà le prime tre gare di Champions League a causa degli insulti che aveva rivolto all’arbitro nella sfida col ...

Sea Watch - il Tar del Lazio ha Respinto il ricorso contro il divieto di sbarco previsto dal dl Sicurezza bis : Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Sea Watch per contestare il divieto di ingresso in acque territoriali e il no allo sbarco della Sea Watch 3 che si trova a sud di Lampedusa con a bordo 43 migranti soccorsi una settimana fa. Lo fa sapere il Viminale. L'articolo Sea Watch, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso contro il divieto di sbarco previsto dal dl Sicurezza bis proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il TAR ha Respinto il ricorso del Venezia per la sospensione dei playout di Serie B : Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto la richiesta presentata del Venezia per la sospensione dei playout di Serie B. La squadra veneta dovrà quindi giocarsi la permanenza nel campionato contro la Salernitana entro questa settimana: la partita di

Respinto il ricorso della Juve per la revoca dello scudetto 2006 all’Inter : Il Collegio di garanzia dello sport ha Respinto il ricorso con cui la Juventus chiedeva la revoca dello scudetto 2006 assegnato all’Inter. Lo riporta la Gazzetta.it. Le richieste del club di Agnelli sono “inammissibili” e non possono “più essere oggetto di delibazione alcuna da parte del sistema di giustizia sportiva”. Nelle motivazioni, il Collegio presieduto da Franco Frattini spiega di non essere l’organo ...

Rifiuti - Respinto il ricorso del pm : assoluzione definitiva per Bassolino : L'ex sindaco di Napoli ed ex governatore della Campania Antonio Bassolino esce definitivamente dal processo su presunte irregolarità nella gestione regionale del ciclo Rifiuti. Pur essendo...

Bollette a 28 giorni : ricorso Respinto dal CdS - rimborso in arrivo : Bollette a 28 giorni: ricorso respinto dal CdS, rimborso in arrivo Ci sono importanti novità sul fronte delle Bollette a 28 giorni: il Consiglio di Stato ha infatti respinto la richiesta di sospensiva da parte delle compagnie telefoniche sui rimborsi relative alle Bollette monetizzate in 28 giorni anziché in 1 mese. Il passo successivo, per le compagnie telefoniche oggetto della questione, sarà quello di redigere un piano per i rimborsi. Il ...

Vincent Lambert - medici staccano la spina : Respinto ultimo ricorso dei genitori : All'ospedale di Reims è stata avviata la procedura per lo stop delle cure a Vincent Lambert, l’uomo tetraplegico e in stato vegetativo da 10 anni, diventato suo malgrado il simbolo del dibattito sul dine vita in Francia. respinto anche l'ultimo ricorso dei genitori alla Corte europea dei diritti umani. Per la moglie del 42enne e i medici è accanimento terapeutico.Continua a leggere

Foggia - Respinto il ricorso contro la penalizzazione : Foggia ricorso respinto – La Seconda Sezione del Collegio di Garanza dello Sport ha respinto il ricorso presentato dal Foggia, contro la penalizzazione di 6 punti nel campionato di Serie B. Alla fine, a prevalere è stata la linea della Figc, che riteneva inammissibile il ricorso dei rossoneri, i quali chiedevano una rideterminazione della sanzione. […] L'articolo Foggia, respinto il ricorso contro la penalizzazione è stato realizzato ...

Palermo - ricorso Respinto : via libera ai playoff di B : Il Collegio di Garanzia dello Sport ha dato il definitivo via libera ai playoff di Serie B. Con decreto monocratico il presidente Franco Frattini ha rigettato il ricorso del Palermo contro l’ordinanza della Corte Federale d’Appello. Corte che ieri aveva deciso di non rinviare l’avvio dei playoff in attesa della discussione nel merito del ricorso […] L'articolo Palermo, ricorso respinto: via libera ai playoff di B è stato ...

