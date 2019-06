Regno Unito. Badante picchia anziana disabile di 101 anni mentre grida di dolore (Di venerdì 21 giugno 2019) Ashikiah Reid, 36 anni, è stata riconosciuta colpevole degli abusi perpetrati nei confronti della donna di 101 anni nella sua casa di Birmingham, in Regno Unito. Condannata a 8 anni di carcere. (Di venerdì 21 giugno 2019) Ashikiah Reid, 36, è stata riconosciuta colpevole degli abusi perpetrati nei confronti della donna di 101nella sua casa di Birmingham, in. Condannata a 8di carcere.

Una badante è stata condannata a otto mesi di carcere per aver maltrattato una donna “anziana e fragile” affetta da demenza “mentre gridava di dolore”. Ashikiah Reid, 36 anni, è stata riconosciuta colpevole degli abusi perpetrati nei confronti della donna di 101 anni nella sua casa di Birmingham, in Regno Unito. La sua famiglia ha cominciato a preoccuparsi dopo aver notato dei lividi sul suo corpo e quando la nipote l'ha sentita urlare nella sua camera da letto. Ha così installato una telecamera segreta per capire cosa stava succedendo. Il procuratore Alison Scott Jones ha dichiarato: "La famiglia certamente non ha previsto ciò poi abbiamo visto nelle immagini. Il trattamento manca di umana compassione. Non c'è comunicazione con il paziente su cosa sta succedendo. È asettico e ruvido".