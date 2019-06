Reggina | arriva l’ufficialità | Mimmo Toscano è il nuovo allenatore

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Finalmente èta anche l’ufficialità:è iltecnico della. La notizia era nell’aria, l’accordo è stato raggiunto già da tempo, ma ad allungare i tempi è stato il suo contratto con la Feralpisalò, che lo aveva esonerato al termine della stagione regolare. Ecco il comunicato del club amaranto. “è ildella. Il neo tecnico amaranto ha sottoscritto un contratto biennale. Calcisticamente cresciuto nel settore giovanile amaranto, esordisce in prima squadra nella stagione 1991. Dopo le esperienze di Adelaide Nicastro, Treviso, Catanzaro e Potenza rientra a Reggio Calabria dove resta per quattro stagioni collezionando sessantasette presenze, conquistando la promozione in serie B nella stagione 1994/95. Quarantotto anni, nato e vissuto a lungo a Reggio Calabria, inizia la carriera in panchina ...

