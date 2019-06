Rdc | Tridico | ' 1 | 3 mln domande | in linea con previsioni'

today

(Di venerdì 21 giugno 2019) Milano, 20 giu. (Labitalia) - "Abbiamo completato le analisi sul mese di maggio e abbiamo ricevuto ...

Stefano18939528 : signor tridico, lei aveva detto rdc per tutti, mi spiega perche ci sono 9 mila domande ferme in evidenza e non si r… - RSalinari : @VeroDeRomanis @LaStampa @StefanoLepri1 Sicuramente Quota 100 ha un impatto negativo da un punto di vista macroecon… -