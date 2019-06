Rapina a Stoccolma e gli altri film del weekend

Rapina a Stoccolma : trama - protagonisti e anticipazioni del film al cinema : Rapina a Stoccolma: trama, protagonisti e anticipazioni del film al cinema Rapina a Stoccolma è un film in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 20 giugno 2019. La pellicola è diretta da Robert Burdreau, regista inglese noto per aver girato il film teatrale That Beautiful Somewhere. La pellicola è stata presentata al Tribeca film Festival il 19 aprile 2018, mentre è uscito nei cinema statunitensi il 12 aprile. LEGGI ANCHE: ...