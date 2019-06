Raoul Bova e Rocío crisi smentita Dopo il gossip | la dedica | “Siamo uno”

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in crisi? : Secondo il settimanale Oggi ci sarebbe maretta tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: lei starebbe dedicando troppo tempo alla carriera e lui sarebbe geloso. Sono una delle coppie più ammirate e più invidiate del mondo dello spettacolo, ma adesso sulla coppia formata da Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sembrerebbero soffiare venti di crisi.-- Solo pochi giorni fa, in occasione dei suo trentunesimo compleanno, Rocio aveva postato su ...

Lo scatto è sospetto ... Rocio Morales di nuovo incinta di Raoul Bova? : L'attrice è la compagna di Raoul Bova e con lui ha avuto due bambine. La tenera foto pubblicata oggi, come auto-augurio per il suo compleanno, ha fatto pensare all'arrivo di una nuova cicogna. Rocio Morales oggi, 10 giugno, compie 31 anni. Questo è il primo compleanno da mamma bis e l’attrice vuole festeggiarlo al meglio. Ma un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha fatto pensare che la felicità di Rocio Morales non fosse dovuta solo ...

La Puglia conquista Raoul Bova. L'attore acquista una masseria in Valle d'Itria : La Puglia ha conquistato un altro illustre vip. Raoul Bova ha infatti acquistato la masseria San Giovanni, un struttura della seconda metà dell’Ottocento nelle campagne di Montalbano, una frazione di Fasano a circa 15 chilometri dalla città. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Raoul Bova (@Raoulbovagram) in data: 24 Mag 2019 alle ore 7:48 PDTL’annuncio dell’acquisto è stato ...

Raoul Bova apre una masseria in Puglia - : Novella Toloni L’attore ha ufficialmente aperto le porte della sua masseria in Puglia, pronta ad accogliere ospiti e clienti. Intanto la compagna Rocio è stata pizzicata dal settimanale “Oggi” a Napoli in compagnia di un amico misterioso Il sogno di Raoul Bova sembra essersi avverato. Dopo aver trovato di nuovo l’amore accanto all’attrice spagnola Rocio Morales e la nascita delle due figlie (Luna e Alma) nate dalla loro relazione, ...

Rocio Munoz Morales : le nozze con Raoul Bova e Un passo dal cielo 5 : Rocio Munoz Morales parla del matrimonio con Raoul Bova: “Mai dire mai” Rocio Munoz Morales e Raoul Bova formano una delle coppie più belle dello spettacolo italiano. I due attori, conosciutisi sul set di Immaturi-Il Viaggio, stanno insieme da diversi anni ormai e hanno due figlie Luna, di quasi 4 anni, e Alma, nata appena sei mesi fa. A quando le nozze? Intervistata dal settimanale Vero, Rocio Munoz Morales ha dichiarato: ...