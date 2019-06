Ralph Lauren è stato nominato Cavaliere dell' Impero Britannico

gqitalia

(Di venerdì 21 giugno 2019)Onorario. Un titolo di certo di non poco conto, soprattutto se chi lo riceve non è un cittadino del Regno Unito: è questo il prestigioso riconoscimento appena ottenuto daper servizi alla moda, presentato con le insegne di Sua Altezza Reale il Principe di Galles in una cerimonia privata a Buckingham Palace. Nato nel 1939 nel Bronx, stimato stilista americano, uomo d'affari e filantropo,è presidente esecutivo e direttore creativo del suo brand che, da piccola attività, negli ultimi cinquant'anni è diventato una realtà globale, nonché unae maison simbolo'alta moda. «Ricevere il cavalierato onorario da Sua Maestà la Regina Elisabetta e vedermelo consegnare dalle mani di sua Altezza il Principe del Galles è un onore che ho ...

DrStranaMuoro : @la_potina ma LOL, comunque ora voglio un pantalone cargo ed una camicia di lino Ralph Lauren! - figachesbatti : RT @narcopatrizia: Stra che siete ricchi se nella foto si vede il marchio della Ralph Lauren sulla maglietta - narcopatrizia : Stra che siete ricchi se nella foto si vede il marchio della Ralph Lauren sulla maglietta -