Raggi | Roma vicina a famiglia Crestini in questo momento di dolore

Corsetti : Raggi sta a Roma come Pallotta sta alla Roma : Roma – "Dopo tre anni in #Campidoglio @virginiaRaggi sta a Roma come #Pallotta sta alla #Roma @OfficialASRoma. Totti". Lo scrive su twitter il consigliere capitolino del Pd Orlando Corsetti.

Pd ha chiesto dimissioni Raggi : 3 anni senza operere hanno portato Roma allo sbando : Roma – L'emergenza rifiuti. L'assenza di progetti strategici per la citta'. La chiusura delle stazioni della metro e la crisi di Atac e di Roma Metropolitane. E poi il fallimento del piano nomadi, il pasticcio dello stadio della Roma, le buche eterne. Questa la parte piu' importante della lunga lista di inefficienze e di problemi "creati dal sindaco di Roma, Virginia Raggi", in questi tre anni alla guida

Raggi : anche Roma candidata per ospitare Europei nuoto 2022 : Roma – “Ovviamente per la candidatura di Roma agli Europei di nuoto del 2022 noi ci siamo”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la conferenza stampa al Foro Italico per la presentazione del 56esimo Trofeo internazionale di nuoto Sette Colli. Un’occasione di riscatto per Roma dopo il ‘no’ alle Olimpiadi? “Occasioni di riscatto per Roma ce ne sono state tantissime, come si puo’ ...

Gregori : Raggi ha ragione a dire che Roma ha cambiato rotta - ma verso iceberg per affondare : Roma – “Roma oggi e’ ai margini del processo decisionale in cui sono coinvolte le grandi capitali europee e mondiali. La sindaca continua a dire di aver invertito la rotta e forse ha ragione, in quanto ha fatto virare la capitale verso l’iceberg che la fara’ affondare. Dopo tre anni di slogan la citta’ subisce drammi organizzativi che sono sotto gli occhi di tutti. Roma e’ fuori controllo, cosi’ ...

Roma - tre anni dall’elezione della Raggi. Salvini : ‘Ci aspettavamo risultati migliori’. Lei : ‘Mia colpa? Sono lontana dai salotti’ : Un piano leghista per Roma e inviti alle dimissioni da palazzo Senatorio nel giorno in cui Il Messaggero con un editoriale del direttore stronca l’amministrazione guidata da Virginia Raggi. I tre anni dalla salita al Campidoglio dell’esponente del M5s, eletta il 19 giugno 2016, diventano l’occasione per l’alleato di governo e gli avversari per affondare sull’amministrazione grillina. “Siamo pronti a ...

Matteo Salvini contro Virginia Raggi : "Pronto programma alternativo per Roma" : “Siamo pronti a presentare un programma alternativo” per Roma. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini torna all’attacco della giunta Raggi e aggiunge: “a Roma ci sono problemi drammatici che non nascono negli ultimi tre anni ma sono figli di fallimenti di decenni: trasporti che non funzionano, buche nelle strade, rifiuti, disorganizzazione nei servizi pubblici”.Salvini continua: “La città merita ...

Roma - altra aggressione vicino Cinema America. Raggi : vergognoso

Raggi incapace - Roma muore : di Virman Cusenza Morte di una città. Troppe volte ne abbiamo raccontato la crisi e il declino. Troppe ci siamo fatti interpreti del disagio e dello sconforto dei Romani davanti allo...

Disastro Capitale - così con Raggi Roma va indietro : In fondo ci aveva avvertito: «A Roma cambierà tutto». E tanto, tre anni dopo quella promessa da comizio, è cambiato nella Capitale-laboratorio dei grillini di governo. In...

Roma - Raggi conferma Serini a vertici Ipa. È a processo nell’affare stadio : corruzione : Fabio Serini, a processo nell’ambito del procedimento penale sullo stadio dell’As Roma, è stato riconfermato commissario dell’Ipa, l’istituto di previdenza per i dipendenti del Comune di Roma. La sindaca Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza il 13 giugno , dopo un periodo di circa due settimane in cui l’avvocato livornese – nominato il 27 maggio 2017 su consiglio dell’allora super consulente Luca Lanzalone – ha dato continuità al suo ...

Roma - rifiuti - Visconti (FdI) “Da Raggi solo slogan e bugie” : “Nel giorno in cui, sulle prime pagine dei quotidiani, medici e ASL avvertono sui rischi igienico-sanitari che il protrarsi di una situazione rifiuti fuori controllo comporterebbe, il Sindaco Raggi passa la domenica a fotografare cassonetti vuoti fuori dagli ospedali, copione perfetto per una comunicazione di impatto studiata a misura di imbecille, perché tale, evidentemente, risulta la sua considerazione del cittadino”. Lo dichiara ...

Aggressione Roma - Raggi : è un "atto vile" : 20.06 "Piena solidarietà ai ragazzi del Cinema America aggrediti ieri sera. Un atto vile e barbaro che condanno fermamente. Pensiero e libertà di espressione nulla hanno a che vedere con la violenza.Roma è una città aperta e inclusiva". Così il sindaco di Roma,Raggi,commenta, sul web, l'atto violento a Trastevere: in 10 contro 4 avrebbero urlato "Hai la maglietta del Cinema America, sei antifascista,toglila e vai via".A uno degli aggrediti ...

Unione Fori Imperiali-Foro Romano è realtà : Raggi e Bonisoli tagliano nastro percorso : Roma – L’Unione dei Fori Imperiali con il Foro Romano e’ realta’. Un sogno accarezzato da molti soprattutto negli ultimi anni, ma concretizzato soltanto “grazie alla collaborazione di tutti”, dal Campidoglio al Parco archeologico del Colosseo, fino al ministero dei Beni culturali. Complice forse l’allineamento politico che vede, per dirla con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, un “gruppo di ...

A Roma arrivano gli scooter elettrici di Cityscoot e la Raggi esulta : Sbarca a Roma un nuovo servizio di scooter-sharing riservato ai veicoli a trazione elettrica. La start-up francese Cityscoot, lancia un servizio a flusso libero ed emissioni zero, partendo con 200 scooter che presto diventeranno 500 e, nei prossimi mesi, 1.000. Dopo una fase iniziale di sperimentazione, circoscritta ai municipi I e II, quelli del centro storico, il servizio diventa a pagamento e verrà progressivamente esteso anche ai ...