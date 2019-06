Pronostico Bolivia vs Venezuela | Coppa America 22-06-2019 e Formazioni

lanotiziasportiva

(Di venerdì 21 giugno 2019), analisi,di, sabato 22 giugno. Consigli per la tua scommessa vincente.In contemporanea con Brasile-Perù, ilva a caccia della prima vittoria sfidando la Boliva, fanalino di coda del gruppo A. Nonostante gli zero punti in classifica, la selezionena può ancora sperare nella qualificazione. L’ultimo incontro , disputato nel 2016 per le qualificazioni Mondiali, ha visto iltravolgere laper 5-0.Come arrivano?Disastroso avvio per lain Copa: dopo due partite è sempre stata sconfitta per 3-0 dal Brasile e 3-1 dal Perù, nonostante il vantaggio con un calcio di rigore siglato da Martins. Ha vinto solo uno degli ultimi 10 incontri giocati e contro il modesto Myanmar per 0-3.Il, invece, si gioca l’accesso ai quarti dopo aver pareggiato ...

pier_birra : RT @tancredipalmeri: L’analisi veloce che vi serve della #CopaAmerica: - i 3 gironi, - la reale forza delle squadre, - l’incredibile dato s… - tancredipalmeri : L’analisi veloce che vi serve della #CopaAmerica: - i 3 gironi, - la reale forza delle squadre, - l’incredibile dat… -