Pronostico Austria U21 Vs Germania U21 | Europei Under 21 | 23-06-19 e Analisi

(Di venerdì 21 giugno 2019)U21 –U21,21, Girone B, 3^ Giornata, Domenica 23 Giugno 2019 ore 21.00U21 /U21 /21 /– Dopo il roboante 6-1 inflitto alla Serbia, laè ad un passo dalla qualificazione in semifinale di Euro 2019. Al Friuli, i tedeschi se la vedranno con l’, ampiamente in corsa per un clamoroso passaggio del turno, anche se la sfida si presenta molto difficile per glici.Come arrivanoU21 eU21?U21 /U21 /21 – Ladi Kuntz sta dominando senza ostacoli il girone B; al momento, i campioni d’Europa in carica si ritrovano a punteggio pieno dopo aver sconfitto facilmente sia la Danimarca, sia la Serbia. I tedeschi si sono confermati come i grandi favoriti per la vittoria di Euro 2019.L’di ...

