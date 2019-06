Prima foto di Summertime con Ludovico Tersigni con gaffe | i protagonisti della serie

Primato assoluto per il Samsung Galaxy Note 10 e la sua fotocamera a 3 stadi? : Sarà vera rivoluzione per la fotocamera del Samsung Galaxy Note 10? Sembrerebbe proprio di si, almeno secondo quanto trapelato nelle ultime ore. Il noto informatore @UniverseIce ha infatti fornito ai suoi follower una soffiata inaspettata. Il successore del Galaxy Note 9 dovrebbe avere una fotocamera con un'apertura variabile a tre stadi, più esattamente f / 1.5 - f / 1.8 - f / 2.4. Sarebbe una novità assoluta e la più che naturale ...

Prima prova Maturità 2019 : tutte le tracce ufficiali (FOTO) : Quali tracce sono uscite alla Prima prova della Maturità 2019? "Il porto sicuro" di Ungaretti e "Il giorno della civetta" di Sciascia sono le tracce dell'analisi del testo della Prima prova. Dopo il tototema impazzato alla vigilia, ecco tutti gli autori dell'analisi del testo e gli argomenti del testo argomentativo e del tema d'attualità scelti dal Miur, così come preannunciato durante le simulazioni dei mesi scorsi. I ragazzi avranno a ...

Irama - Prima foto social con Victoria Stella Doritou : Irama a cena con la modella Victoria Stella Doritou prima di annunciare l'addio a Giulia De Lellis, Irama pizzicato a cena fuori con l'ex del tronista Andrea Zelletta. Da poco tornato in radio con "Arrogante", Irama, ex trionfatore di Amici di Maria, si è di fatto tolto dal ricco e affollato mercato dei single.prosegui la letturaIrama, prima foto social con Victoria Stella Doritou ...

In Toscana la Prima pista ciclabile luminescente d’Italia [FOTO] : Dopo Polonia e Olanda anche l’Italia ha la sua prima pista ciclabile fotoluminescente: è stata realizzata, nel massimo rispetto dell’ambiente, a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca a circa 20 Km dal capoluogo e 30 km da Castelnuovo di Garfagnana. La nuovissima realizzazione è a tutto vantaggio dei ciclisti che possono pedalare in totale sicurezza nelle ore serali e notturne, riducendo il rischio d’incidenti, oltre ad apportare un notevole ...

Royal Baby Sussex - Harry pubblica la Prima foto del viso di Archie : Il principe Harry ha pubblicato la prima foto del volto di Archie, il primo figlio del duca di Sussex e Meghan Markle. Harry non ha scelto un giorno casuale per mostrare al mondo il viso del...

Al via le riprese di The Umbrella Academy 2 - foto col cast della serie Netflix alla Prima lettura del copione : Le riprese di The Umbrella Academy 2 sono ufficialmente iniziate. Lo comunica Gerard Way, creatore della serie tratta dai fumetti omonimi, nonché produttore esecutivo, condividendo alcune foto dal dietro le quinte che testimoniano l'incontro del cast per la seconda stagione. Netflix aveva rinnovato The Umbrealla Academy lo scorso aprile, un annuncio scontato visto i risultati. La serie risultava infatti tra le più viste sulla piattaforma, con ...

Ecco Archie - la Prima vera foto del volto del figlio di Harry e Meghan per la festa del papà : Il duca e la duchessa di Sussex (Harry e Meghan) hanno diffuso una nuova immagine del loro neonato, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, pubblicata sulla loro pagina ufficiale di Instagram in occasione della festa del papà che nel Regno Unito ricorre oggi (come anche negli Usa). È la prima volta che una foto ritrae chiaramente il volto del nuovo arrivato nella famiglia reale, di cui invece per la festa della Mamma qualche settimana fa venivano ...

X Factor 2019 - partite le Audizioni : la Prima foto dei nuovi giudici : X Factor 2019 è ufficialmente partito: la tredicesima edizione è iniziata con le prime Audizioni alla presenza dei giudici in programma oggi, domenica 16 giugno, al Pala Alpitour di Torino. La seconda fase delle selezioni del nuovo cast proseguirà a Torino anche domani, lunedì 17, quindi martedì 18, venerdì 21 e sabato 22 giugno 2019, dalle 15.00 a mezzanotte e mezza. Presente anche Alessandro Cattelan (e chi vuole partecipare come pubblico, ...

