Polpette al forno

(Di venerdì 21 giugno 2019)alIngredienti: 350 gr.di macinato misto bovino/suino 300 gr. di pasta di salsiccia 1 panino all’olio ammollato in acqua e strizzato 1 uovo Una manciata di pecorino grattugiato Sale q.b. Procedimento: Tutti gli ingredienti in una terrina, amalgamare bene , prelevare dei pezzetti d’impasto con le mani umide e formare delle palline della grandezza desiderata.Allinearle su una placca rivestita di carta, spennellarle con olio evo ed infornare a 200 gradi ventilato per circa mezz’ora o fino a quando saranno dorate

