Politiche del lavoro | in Italia siamo ancora indietro E per i prossimi passi prevedo un

Debito Ue : la scuola paga ancora una volta il conto delle Politiche europee : Doccia fredda sulle aspettative dei docenti della scuola pubblica italiana. Lo scrive Il Sole 24 Ore in un report dedicato alle scelte del governo Conte per dribblare la minaccia della procedura di infrazione al Debito europeo. Nessuno sconto da parte dei burocrati di Bruxelles; il conto va saldato, costi quel che costi. Confermate le voci che volevano una riduzione degli investimenti destinati all’istruzione per rispettare i parametri di ...

Matteo Salvini incalza Giuseppe Conte : “Nomini subito il nuovo ministro delle Politiche europee” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, annuncia che chiederà "al presidente del Consiglio che venga nominato il prima possibile" un nuovo ministro degli Affari europei, poltrona rimasta vacante dopo l'addio di Paolo Savona, ora alla guida di Consob. Si dice d'accordo anche l'altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio.Continua a leggere

Renault-Fca - Di Maio : “Operazione fallita a causa dell’interventismo della Francia Rimpasto? No - ora ministro Politiche Ue” : “E’ l’interventismo di Stato che ha provocato il fallimento dell’operazione” Renault-Fca: “La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato una operazione di mercato”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Radio 24 rispondendo a una domanda sull’assenza del governo italiano sul dossier. “Neanche Renault è contenta dell’interventismo ...

Danimarca domani al voto per le Politiche - favoriti i socialdemocratici. L’ultradestra finora delude : Più welfare, ma meno immigrazione: con questa ricetta i socialdemocratici danesi sperano di riconquistare il governo nelle elezioni Politiche di domani, in cui i sondaggi danno la coalizione di centrosinistra nettamente favorita. Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, l'ultima rilevazione dà infatti il partito di Mette Frederiksen prima forza con il 27% dell preferenze, mentre la coalizione nel suo complesso ne otterrebbe il ...

L'ecosistema dell'innovazione in tre punti : idea - design - Politiche pubbliche : T3 Innovation ha come prima mission quella di supportare l’ecosistema dell’innovazione locale fatto da ricercatori, imprese...

Come sarebbero i seggi delle elezioni Politiche con i voti delle europee per CISE : Come sarebbero i seggi delle elezioni politiche con i voti delle europee per CISE E se invece che elezioni europee quelle del 26 maggio fossero state elezioni politiche? Come sarebbe stato composto oggi il Parlamento italiano? È la domanda cui risponde la simulazione del CISE, il centro studi elettorale della LUISS, che ha immaginato varie coalizioni e di conseguenza gli esiti del voto. Alle politiche il 36% circa dei seggi è attribuito ...

Lettera del governo all'Europa"Tagli alle Politiche per il welfare" : "Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa. Riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022". E' questo uno dei passaggi della Lettera che verrà inviata alla commissione europea Segui su affaritaliani.it

Il Pd riponga le bottiglie : ha preso gli stessi voti delle scorse Politiche (in termini assoluti) : Il Pd deve cambiare prima che sia troppo tardi. Se crede di aver fatto meglio del 2018 sbaglia, in termini assoluti ha ottenuto lo stesso risultato del 2018 svuotando il bacino della sinistra con l'appello al voto utile.Continua a leggere

Matteo Renzi cancella il Pd : "Prima delle Politiche deve esserci un nuovo centrosinistra" : "È evidente che prima delle prossime politiche - non dopo le europee, prima delle politiche - occorra riorganizzarsi". Matteo Renzi, in una intervista a il Giorno, confessa di guardare a "un centrosinistra moderato" perché "le elezioni le vinciamo al centro, non a sinistra", ribadisce. Ma prima di "

Un ispicese per la redazione del decreto Politiche familiari : C’è anche un ispicese tra i membri del tavolo tecnico chiamato a redigere il decreto Legge in materia di politiche familiari. E' Oscar Distefano

Europa nonostante tutto : 10 libri per capire le sfide Politiche ed economiche delle elezioni : Alla vigilia del voto per rinnovare il Parlamento europeo, cresce la consapevolezza di trovarsi di fronte a un appuntamento tutt’altro che usuale nell’evoluzione degli assetti politici ed economici dell’Europa.Le istituzioni e le regole Ue, dopo settant’anni dai primi accordi, sono sottoposte a un assalto rancoroso che nega quanto di positivo sia stato fatto e amplifica i dati di crisi, mentre soffia un vento preoccupante ...

Sessanta professori contro le Politiche fiscali del governo : l’irresponsabilità non ha colore politico : [Roma, 14 maggio. È il giorno in cui lo spread è salito fino a quota 281 punti, il massimo da oltre tre mesi. Merito o colpa, scegliete voi, delle sparate di Matteo Salvini che oggi è tornato a ipotizzare una violazione delle regole comunitarie in tema di deficit: “Se servirà infrangere alcuni limit

Le lettere del giovane Bettino Craxi : ho tante grane Politiche : Sono indirizzate all'«avv. Vittorio Craxi, via Besana 10, Milano». lettere prive di date, desumibili però dai timbri postali, che il figlio Bettino, ventiquattrenne vicepresidente dell'Unione ...

Caltanissetta. "Open Politiche aperte" l'esito del voto un punto di partenza per proposte e progetti per la città : ... il consenso che i nisseni hanno attribuito al nostro candidato sindaco, alla lista e ai candidati al consiglio comunale, è un riconoscimento importante ad una proposta politica elaborata da diverse ...