Più forza a Davigo e toghe rosse Ecco la nuova geografia del Csm

Sondaggi elettorali EMG - cresce il PD - sempre Più in crisi Forza Italia : Sondaggi elettorali EMG, cresce il PD, sempre più in crisi Forza Italia L’ultimo dei Sondaggi elettorali EMG per Agorà rappresenta soprattutto una buona notizia per l’opposizione di centrosinistra, vista la crescita di PD e +Europa. Si tratta comunque di cifre relativamente piccole, come piccoli sono i cali dei partiti della maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle. La Lega infatti scende di due decimi, ma è sempre prima con il ...

MotoGP - Test Barcellona 2019 : Vinales il Più veloce - Marquez chiude in terza piazza. Dovizioso 12° e Valentino Rossi 14° non forzano : E’ Maverick Vinales il migliore dei Test di Barcellona “in-season” riservati alla MotoGP, che si sono tenuti quest’oggi sul tracciato spagnolo. L’iberico, in sella alla Yamaha, ha ottenuto il miglior riscontro con il tempo di 1’38″967 (l’unico ad infrangere il muro dell’1’39”), portando a compimento ben 98 tornate ed avendo buone risposte dalla M1, dopo lo sfortunato episodio che ...

E3 2019 : Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions è un'adorabile espansione incentrata sui mattoncini Più famosi al mondo : Ovviamente una conferenza E3 di Microsoft non è tale senza la presenza di Forza, una serie che ormai è un pilastro dell'offerta first party dell'universo Xbox. Piatto forte in questo caso una nuovissima espansione che unisce la serie racing all'universo dei mattoncini più famosi del mondo: i LEGO. Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions ci immerge in un nuovo mondo di gioco ovviamente incentrato sui LEGO in cui è possibile guidare con auto ...

Silvio Berlusconi - la botta Più dura : dove Giorgia Meloni ha sorpassato Forza Italia : Doppio sorpasso per Silvio Berlusconi. Non solo la Lega e Matteo Salvini sono arrivati davanti a Forza Italia alle elezioni europee di domenica, ma anche Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono riusciti a scalare gli azzurri. È accaduto in due regioni importanti, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, segn

La tensione in Forza Italia è piuttosto alta : L'ipotesi che si tenga un congresso o un'Assemblea potrebbe mettere tutti d'accordo in Forza Italia, ma prospettive di un direttorio o di lasciare tutto invariato nell'organizzazione del partito si scontrerebbero con la richiesta dei tanti che chiedono una svolta dopo l'8% ottenuto alle Europee. Oggi Berlusconi era a Bruxelles. Non ha incontrato Orban perché al vertice dei leader del Ppe il ministro ungherese non ha partecipato in quanto ...

Ascesa e caduta del "Moro". Il Più grande degli Sforza - : Matteo Sacchi Carlo Maria Lomartire, nel secondo capitolo della sua trilogia, racconta la Milano di Leonardo Poche famiglie hanno influenzato la storia dell'Italia, tra la fine del Trecento e l'inizio del Cinquecento come hanno fatto gli Sforza. Questo potentissimo casato ha un'origine tutt'altro che nobiliare. All'inizio di una delle più folgoranti ascese familiari del rinascimento c'era un ragazzone dalle spalle larghe e la ...

Rinnovare tutto - Forza Italia non può Più essere gestita da uno staff : E’ il caso di smentire subito la tentazione di autosufficienza che emerge dai primi commenti elettorali di Lega e Fratelli d’Italia, giustamente soddisfatti per la loro affermazione. Senza Forza Italia né Matteo Salvini né Giorgia Meloni avrebbero la garanzia di un analogo risultato alle Politiche, perché nei collegi uninominali del Sud e delle Isole una eventuale alleanza a due non basterebbe per ...

Europee - Lega a valanga sempre Più forza politica nazionale : Sullo sfondo le vittorie consecutive degli ultimi mesi, quando sono passate al centrodestra, spesso a trazione leghista, la Sardegna, il Molise, il Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano, l'Abruzzo e la Basilicata ...

DIRETTA FASTWEB CUP/ Filippo Tortu 100 m : streaming video tv. L'azzurro : ho Più forza : DIRETTA FASTWEB Cup con Filippo Tortu sui 100 metri streaming video e tv, vincitore, orario della gara che segna il debutto di Tortu nei 100 outdoor.

Meloni : mai Più con Forza Italia - saremo alleati solo con Salvini : La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, chiude la porta a Forza Italia e assicura che il suo partito sarà alleato solo di Salvini. "L'unica alternativa possibile è una maggioranza FdI-Lega come c'è già in molte regioni. Anche perché, per quanto mi riguarda, ci sono molte, troppe cose che ci dividono da Forza Italia. A cominciare dall'Europa ma, soprattutto, Forza Italia continua ad ammiccare al Pd con cui ...

Formula 1 – Hamilton bullizzato da bambino - il karate e la forza di reagire : il messaggio ai Più piccoli è da campione : Hamilton, il messaggio alle vittime di bullismo è splendido: il bellissimo racconto del campione del mondo di Formula 1 sui social Lewis Hamilton si è sempre mostrato sicuro di sè, forse anche fin troppo pieno di sè, forte e non curante delle critiche. Il quattro volte campione del mondo, nasconde però un passato difficile, delicato, dal quale ha imparato tanto. Il pilota Mercedes ha deciso di condividere col mondo intero la sua dura ...

Silvio Berlusconi - dopo il malore la paura Più grande. Le parole del dottor Zangrillo - panico Forza Italia : La grande paura di Forza Italia dopo il malore di Silvio Berlusconi si concretizza intorno alle parole di Alberto Zangrillo, medico di fiducia del Cav che è stato il primo ad accorrere a casa dell'ex premier all'alba di martedì, disponendo poi il ricovero del suo paziente all'ospedale San Raffaele p

Forza Italia - il ‘nuovo Nazareno’ invocato da Micciche´ imbarazza : “Con il Pd? Mai Più - è il passato” : Riunire i moderati, rilanciare “un nuovo patto del Nazareno”. A invocarlo era stato Gianfranco Micciché, storico sodale di Silvio Berlusconi in Sicilia, dopo le amministrative e il caso Gela, dove il candidato sindaco Lucio Greco (ex alfaniano) è sostenuto da azzurri e dem e spera di vincere al ballottaggio contro il leghista Giuseppe Spata. Uno scenario che, dopo silenzi di circostanza, imbarazza Forza Italia, già scossa da liti ...