Più di 500 avvoltoi sono morti avvelenati in Botswana

Lenovo si conferma il Più grande fornitore al mondo di sistemi di calcolo TOP500 : Lenovo resta il n.1 nella classifica mondiale dei supercomputer top 500 con 173 sistemi installati nel mondo. Il colosso cinese di informatica ha allungato le distanze dall’ultimo rilevamento di novembre: sono più di 100 i sistemi che separano Lenovo dagli inseguitori. Il...

La Russia ha l’arsenale di armi nucleari Più grande del Mondo : 6.500 testate - 315 Più degli USA : La Russia ha l’arsenale nucleare più ricco del pianeta con 6.500 testate. Gli Stati Uniti ne hanno 6185. Insieme, i due paesi accumulano il 90% del totale mondiale. Sono i dati, aggiornati a gennaio, raccolti dall’International Peace Research Institute (Sipri) di Stoccolma. L’analisi evidenzia un calo delle testate a livello planetario: in totale sarebbero 13.685, con un calo di 600 unità rispetto all’inizio del 2018. I ...

Le piante si stanno estinguendo 500 volte Più velocemente di quanto dovrebbero : ecco perché : Le piante si stanno estinguendo rapidamente, 500 volte più velocemente di quanto previsto dalle leggi della natura, e la colpa, manco a dirlo, è tutta nostra che continuiamo a distruggere interi habitat. Gli scienziati ci mostrano cosa stiamo facendo alle piante e quali siano le zone più colpite da questa tragica scomparsa.Continua a leggere

Piante - si estinguono 500 volte Più rapidamente di quanto previsto : (foto: Tetra Images via Getty Images) Dal 1900 a oggi ogni anno si estinguono circa 3 specie di Piante. E negli ultimi 250 anni le specie scomparse sono quasi 600. Si tratta di una rapidità di estinzione senza pari, ben 500 volte più veloce rispetto a quanto atteso considerando soltanto i processi naturali. Questo dato, inoltre, mostra come l’intervento dell’essere umano sia determinante anche per quanto concerne l’estinzione ...

Il mondo del calcio sempre Più… rosa : la Fifa impegna 500 milioni di dollari nel settore femminile : calcio: Fifa punta sulle donne, impegno da 500 milioni nei prossimi quattro anni Il presidente della Fifa, Gianni Infantino ha concluso venerdì la prima Convention del calcio femminile dell’organizzazione a Parigi, impegnando 500 milioni di dollari per il calcio femminile nei prossimi quattro anni. La Fifa ha spiegato che il budget finanzierà il lavoro della divisione calcistica femminile, compresi i programmi di sviluppo, la Coppa ...

500 Miglia di Indianapolis – Apoteosi Pagenaud - batte Rossi e regala il successo alla Francia dopo Più di un secolo : Il pilota del Team Penske ha vinto la prestigiosa 500 Miglia di Indianapolis battendo Alexander Rossi e Takuma Sato Simon Pagenaud vince la 103ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis, riportando la bandiera francese sul gradino più alto del podio dopo oltre un secolo. Lapresse/AFP Una straordinaria prestazione quella del pilota del Team Penske, che non lascia scampo ai suoi rivali permettendo alla propria scuderia di ottenere il ...

LIVE 500 Miglia Indianapolis 2019 in DIRETTA : la corsa Più veloce del mondo in tempo reale - Power sfida Pagenaud e Newgarden : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 500 Miglia di Indianapolis 2019, valevole anche come sesta tappa della IndyCar Series 2019. Si preannuncia una corsa spettacolare e ricca di colpi di scena fino alla bandiera a scacchi grazie ad un format di gara che agevola capovolgimenti di fronte improvvisi nell’arco dei 200 giri da percorrere sull’ovale da 2,5 Miglia dell’Indianapolis Motor Speedway. Gli incidenti e le ...

Ascolti TV | Social Auditel 16 maggio 2019 : Ottimo esordio per All Together Now - Michelle in cima al Trend Topic - Eurovision conta Più di 500.000 Tweet : Social Auditel 16 maggio 2019: All Together Now tendenza mondiale Eurovision fa il boom, Piazza Pulita è più Social di Dritto e Rovescio La sera del 16 maggio 2019 segna l’esordio di “All Together Now”, il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in onda su Canale 5 e prodotto ...

Ascolti TV | Social Auditel 16 maggio 2019 : Ottimo esordio per All Together Now - Michelle in cima al Trend Topic - Eurovision conta Più di 500.000 Tweet : Social Auditel 16 maggio 2019: All Together Now tendenza mondiale Eurovision fa il boom, Piazza Pulita è più Social di Dritto e Rovescio La sera del 16 maggio 2019 segna l’esordio di “All Together Now”, il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in onda su Canale 5 e prodotto ...

500 Miglia Indianapolis – Fernando Alonso rincuora i tifosi dopo l’incidente : “torneremo in pista Più forti” : dopo l’incidente avvenuto in pista, Fernando Alonso ha rassicurato i fan: il pilota spagnolo pronto a tornare in pista più forte di prima Attimi di paura per tutti i fan di Fernando Alonso durante la seconda giornata di prove libere della 500 Miglia di Indianapolis. Il pilota spagnolo è rimasto coinvolto in un incidente, finendo contro il muro alla curva 3 e sbattendo violentemente contro le barriere. Fortunatamente, l’ex ...

Non ci sono Più medici - l’allarme : «Nel 2025 mancheranno oltre 16.500 specialisti» : È allarme medici: o meglio l’allarme è che non ci sono abbastanza medici e che saranno sempre meno: «Le condizioni di lavoro nei reparti ospedalieri stanno rapidamente degradando. Il blocco del turnover ha determinato una carenza di circa 10 mila medici. Ma non solo: quindici milioni di ore di straordinario non pagate, numero di turni notturni e festivi pro-capite in crescita, fine settimana quasi sempre occupati tra guardie e reperibilità, ...

Smoon UI offre oltre 4500 icone circolari con accenti scuri e Più di 70 sfondi : Smoon UI è un'applicazione che permette di personalizzare i dispositivi mobili con un pacchetto di icone dalla forma circolare con accenti scuri realizzate a mano con grafica vettoriale. L'icon pack include oltre 4500 icone e più di 70 sfondi basati sul cloud con il supporto per Muzei Live Wallpaper, mentre l'interfaccia utente permette di cercare le icone per nome e visualizzare l'anteprima, inoltre integra lo strumento per la richiesta di ...