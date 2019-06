Pietro Tredici Il figlio di Gianni Morandi | ' Nel rap non ero il benvenuto'

Maturità 2019 - Tredici Pietro racconta l’esame di Stato : “Ho pianto quando è finito” : Tredici Pietro , al secolo Pietro Morandi, figlio minore di Gianni, risponde alle domande più cercate su Google sull'esame di Maturità . Il rapper si è diplomato al liceo classico Minghetti di Bologna con voto finale 60: "La Maturità in sé non ha un grande significato. Si dovrebbe, invece, aprire un capitolo sulla scuola, che per me ha rappresentato gli anni più belli della mia vita".

Pietro Tredici Morandi : "Figlio di papà? Sono andato dallo psicologo per anni" - : Novella Toloni Pietro Tredici , cantante emergente, parla a Vanity Fair del rapporto con il padre Gianni Morandi . Lui, che non si considera figlio d’arte, cerca di emergere con le sue forze, provando a tenere lontano il suo cognome ingombrante Pietro Morandi , in arte Pietro Tredici 22 anni bolognese, è un volto emergente della scena musicale rap. Una voce giovane che, tanto per fare un esempio, ha raggiunto quasi quattro milioni di ...

Tredici Pietro : "Vivo in villa con mio padre Morandi - ma evito i 'figli di papà'. Non chiedo regali - per star in pace con me stesso" : “Se è difficile essere figli d’arte? Vedo più vantaggi che problemi, non sono una vittima. Certo, la continua presenza del padre nella tua vita, emotivamente, è un peso. Io sono un tipo di città, lui di campagna. Poi lui è iperattivo ed è molto più social di me. Chi mi chiede di duettare con lui non ha capito niente”. Non chiedete a Pietro Morandi di rinnegare il padre Gianni, ma ...