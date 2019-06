Piano per Clima ed Energia | un’opportunità per l’Italia di “rimettere al centro le

DIETRO LE QUINTE/ Il Piano di Berlusconi per usare Toti contro Salvini : La nomina di Mara Carfagna e Giovanni Toti a coordinatori di FI è l'ultimo tentativo, per ora, di Berlusconi di essere determinante

Vesuvio : accordo Molise-Campania per il Piano evacuazione : Ieri, a Palazzo S. Lucia a Napoli, con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli e i governatori delle altre Regioni, il vice presidente della Giunta regionale Vincenzo Cotugno, delegato dal governatore Donato Toma, ha partecipato alla cerimonia ufficiale per la sottoscrizione dei protocolli tra Regione Molise, Regione Campania e i Comuni di Massa di Somma e Monte Di Procida, ...

Editoria : sciopero Giornale di Sicilia - Slc Cgil 'serve un Piano industriale vero' : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - L'Slc Cgil Palermo esprime "profonda amarezza e preoccupazione per il dramma che stanno vivendo i poligrafici del Giornale di Sicilia, in sciopero per cinque giorni dopo la decisione dell'azienda, la Ses società editrice della Gazzetta del Sud, di dichiarare 34 esuberi

Immobili - per Fiaip serve Piano nazionale nella prossima manovra : Nel corso del consiglio nazionale Fiaip, si e' discusso delle linee guida per il settore Immobiliare da presentare all'esecutivo nella legge bilancio

Cagliari. Piano Operativo Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute : Il Servizio Protezione Civile del Comune di Cagliari ha predisposto, sulla base delle indicazioni generali del Ministero della Salute, CRI

Napoli - il Piano del patron azzurro : ufficializzare domani James per rispondere a Sarri : Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe proprio che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis vorrebbe annunciare il colpo di mercato del colombiano James Rodriguez nella giornata di domani. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano nazionale Repubblica, il patron azzurro sta stringendo i tempi con il Real Madrid di Florentino Perez per il colombiano, con lo scopo di ufficializzarlo mentre si terrà la conferenza di ...

Giorgia Meloni : “C’è un Piano per destrutturare la nostra società attraverso i migranti” : In un'intervista a Radio Cusa Campus la segretaria nazionale di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni attacca George Soros e la sinistra: "Non è un caso che a finanziare queste ong ci sia Soros, la finanza speculativa. C'è anche un disegno di destrutturazione della società. È come se si volesse privarci della nostra identità".

Il governo di Berlino ha approvato un Piano per bloccare l’aumento degli affitti di 1 - 5 milioni di case della città : Il governo locale di Berlino, controllato da una coalizione di tre partiti di sinistra (i Socialdemocratici, i Verdi e La Sinistra), ha approvato martedì un piano che prevede il blocco dell’aumento degli affitti di 1,5 milioni di appartamenti in tutta

S.T.A.L.K.E.R. 2 : niente modalità battle royale e nessun Piano per il supporto alla VR : L'utente YouTube 'Antishnaps' ha condiviso un'intervista video con gli sviluppatori di S.T.A.L.K.E.R. 2, riporta DSOGaming. Durante questa intervista, GSC GameWorld ha rivelato alcune nuove informazioni su questo gioco che molti giocatori PC attendono, anche se non c'è ancora una data di uscita precisa.Come confermato da GSC GameWorld, S.T.A.L.K.E.R. 2 non presenterà alcuna modalità battle royale. Mentre molti sviluppatori hanno implementato ...

Non lo sopporto! Getta il gatto dal quarto Piano perché miagola e lo disturba : Il volo del povero micio è stato visto da una vicina che ha chiamato immediatamente la polizia. L'uomo si è beccato una denuncia mentre il felino, nonostante il gran salto, è vivo. miagolava semplicemente, come del resto fanno tutti i gatti. Forse aveva fame, forse troppo caldo, fatto sta che il suo padrone, infastidito dai versi del povero micio alle 5 del mattino, ha deciso di prendere il felino per la collottola e di Gettarlo dal quarto ...

MotoGp - Danilo Petrucci non si capacita : “stavo andando Piano - non so perchè sono scivolato” : Il pilota della Ducati ha parlato dell’esito delle qualifiche, soffermandosi sull’errore che lo ha costretto a centrare il settimo tempo Giornata complicata per Danilo Petrucci, costretto a chiudere con il settimo tempo le qualifiche del Gp del Barcellona per una fastidiosa caduta arrivata nel corso della Q2. Alessandro La Rocca /LaPresse Un errore pesante, che non ha permesso al ternano di centrare l’obiettivo ...

Danilo Toninelli - il Piano di Matteo Salvini : due sottosegretari per azzerare il ministro grillino : Nel mirino di Matteo Salvini c'è sempre Danilo Toninelli, il ministro grillino alle Infrastrutture. Luigi Di Maio, però, ora sembra non voler cedere sul rimpasto. Ragione per la quale il ministro dell'Interno starebbe pensando a un cambio di strategia, a una via per commissariare il titolare del dic

Caos procure - Lotti e il Piano con Palamara per chiudere il caso Consip : Gli scenari le strategie, le trattative sulle nomine. Le conversazioni del pm Luca Palamara con i parlamentari Luca Lotti e Cosimo Ferri e i consiglieri del Csm finiti nei guai, contenute...

Il Piano Tria per evitare la procedura Ue : in due anni deficit giù di 8-10 miliardi : L’obiettivo è evitare l’infrazione e avere flessibilità sulla manovra. I primi 3-4 miliardi con la revisione dei saldi 2019, il resto nel 2020 da welfare, spending e sconti fiscali...