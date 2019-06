Piano evacuazione Vesuvio e Campi Flegrei | sfollati in Veneto | l’accordo

Vesuvio : accordo Molise-Campania per il Piano evacuazione : Ieri, a Palazzo S. Lucia a Napoli, con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli e i governatori delle altre Regioni, il vice presidente della Giunta regionale Vincenzo Cotugno, delegato dal governatore Donato Toma, ha partecipato alla cerimonia ufficiale per la sottoscrizione dei protocolli tra Regione Molise, Regione Campania e i Comuni di Massa di Somma e Monte Di Procida, ...

Se il Vesuvio erutta : pronto Piano d'evacuazione nazionale della Campania : Claudio Carollo Gemellaggi con tutta Italia per accogliere 1milione e 155mila sfollati in caso di eruzione, da 31 Comuni inclusi nella zona rossa, 25 nell'area Vesuviana e sette in quella Flegrea Il Vesuvio potrebbe eruttare da un momento all’altro? Può darsi, quando non si può sapere, ma è un'eventualità da prendere talmente sul serio che intanto i comuni si stanno portando avanti per un colossale piano d'evacuazione delle ...