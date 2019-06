Per Rihanna è “strano” essere stata incoronata la musicista più ricca al mondo

Rihanna spiega Perché il nuovo album non uscirà a breve e annuncia di volere figli “più di ogni altra cosa” : Tartassata dai fan che sono in spasmodica attesa del successore di ANTI, Rihanna spiega perché il nuovo album non uscirà a breve e la impegnerà ancora per qualche tempo prima che sia terminato. Ma c'è di più: Rihanna vuole diventare madre e non ha paura di affermare che questo è il suo desiderio più grande. Mentre il suo pubblico attende da anni il nuovo album di inediti, la popstar spariglia le carte e annuncia di volere un figlio, sopra ...

Rihanna affitta un'isola Per usarla come studio discografico privato : È dal 2016, anno di pubblicazione di "Anti", che la cantante non pubblica un nuovo disco di inediti in studio. Ma adesso ha appena affittato un'intera isola, non lontana da Londra, per adibirla a studio di registrazione e finire il nuovo album.La cantante, d’altronde, tra lingerie e cosmesi, si è concentrata su altri business oltre la musica in questi anni, diventando la cantante più ricca al mondo, con un impero da 600 milioni di ...

Rihanna è la donna più ricca del mondo della musica e affitta un’isola Per il suo nuovo album : Secondo le recenti stime di Forbes, Rihanna è la donna più ricca del mondo della musica, con una fortuna stimata in 600 milioni di dollari, dunque non stupisce che abbia addirittura affittato un'isola per lavorare al suo nuovo album di inediti atteso entro il 2019. Battendo star del calibro di Madonna, a quota 570 milioni, Celine Dion, con 450 milioni, e Beyoncé, con 400 milioni, Rihanna non avrebbe rivali in quanto a ricchezza ...

Rihanna nel (suo) intimo Savage X Fenty è suPer sexy : Rihanna e la moda, una passione che si fa sempre più bollente: basta vedere le foto della cantante per la nuova campagna estiva di intimo per farsene un’idea. Prima RiRi – che starebbe anche lavorando a un nuovo album – ha lanciato Fenty, la sua linea di moda creata in partnership con il colosso del lusso LVMH, poi per la sua linea dilingerie Savage X Fenty, in vista dell'estate, ha disegnato una capsule talmente ...

Forbes incorona Jay-Z come primo rapPer miliardario. Rihanna è la cantante più ricca - battuta Madonna : Congratulazioni a Jay-Z. L'artista statunitense, marito di Beyoncé da oltre 10 anni, è stato infatti incoronato dalla prestigiosa rivista Forbes come primo rapper nella storia della musica ad aver sfondato la soglia del miliardo di dollari di patrimonio.Ad oggi, Jay-Z è impegnato in molti altri progetti, anche distanti dall'ambito strettamente musicale. L'artista è infatti fondatore, oltre che dell'etichetta Roc-A-Fella Records e della ...

Rihanna : Per il titolo del nuovo album potrebbe dare retta a quello che dicono i fan : Riri ha finalmente parlato The post Rihanna: per il titolo del nuovo album potrebbe dare retta a quello che dicono i fan appeared first on News Mtv Italia.