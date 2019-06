Per il Tribunale Ue il marchio a tre strisce dell' Adidas è nullo

Un tribunale turco ha condannato 151 Persone all’ergastolo Per il loro ruolo nel tentato colpo di stato del 2016 : Un tribunale turco ha condannato 151 persone all’ergastolo per il loro ruolo nel tentato colpo di stato del luglio 2016, in cui morirono almeno 260 persone e più di duemila furono ferite. Tra le persone condannate ci sono anche diversi militari

Strage di Viareggio - i familiari delle vittime davanti al tribunale Per la sentenza. FOTO : Strage di Viareggio, i familiari delle vittime davanti al tribunale per la sentenza. FOTO "Niente sarà più come prima", è lo slogan su diversi striscioni piazzati all'esterno del palazzo di giustizia di Firenze dove è stata confermata in appello la condanna a 7 anni per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro ...

Beautiful - anticipazioni dal 24 al 28 giugno : Katie e Bill in tribunale Per il figlio Will : Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana, compresa fra lunedì 24 e venerdì 28 giugno, sanciranno ulteriori sviluppi nella trama relativa la custodia legale del piccolo Will Spencer. Sollecitata da Thorne e da Ridge, Katie deciderà di mettere al sicuro il bambino da qualsiasi colpo di testa del padre, portando Bill in tribunale. La sua intenzione non sarà di escludere l'ex marito dalla vita del bambino ma quanto meno fare in modo ...

Tresca amorosa a Terrasini in Tribunale Per estorsione : «Volevano 500€ Per punirlo» : Ci sono nuovi particolare sulla «storia di presunte corna ed estorsioni» di Terrasini. La storia che sta appassionando mezza Sicilia che vede coinvolte due coppie di coniugi che saranno processati a Palermo a gennaio 2020 con l’accusa di estorsione. Una storia complessa quella ricostruita sulle pagine del Giornale di Sicilia ma allo stesso tempo curiosa. Michele, marito di Antonina e 66 anni, si «invaghisce» di Rosa, 37 anni, ...

Presunte corna e ricatti a Terrasini finiscono in tribunale : processo Per estorsione : A leggere le carte del processo per estorsione che inizierà nel gennaio 2020 sembrerebbe quasi di leggere il canovaccio di una commedia “all’italiana”. Storie di Presunte attenzioni amorose, due amanti che si contendono una donna sposata, lettere anonime, ricatti, pentimenti, un carabiniere fantomatico, un prete e la storia che alla fine va a finire in tribunale. La storia viene da Terrasini, nel Palermitano e vede come ...

Ok tribunale - verso sblocco cig Per 1.800 lavoratori Mercatone Uno : Si intravede uno spiraglio per i 1.800 dipendenti di Mercatone Uno: il tribunale di Bologna ha infatti sbloccato la possibilita' di avviare le procedure per la Cig e i Commissari annunciano che a breve la richiesta verra' inoltrata al Mise. Intesa Sanpaolo annuncia intanto che saranno sospese le rate dei mutui e dei prestiti ai dipendenti. La novita' arriva dopo una serie di interventi gia' annunciati ieri dal ministro del Lavoro e dello ...

Shakira in tribunale Per frode fiscale in Spagna : Shakira è nei guai col fisco spagnolo. La celebre cantante colombiana è arrivata stamane a Barcellona con il suo fidato agente e il suo staff, e frettolosamente è salita lungo la scalinata che porta all’entrata del tribunale catalano. Lungo il perimetro del palazzo di giustizia si erano appostati sin dalle prime luci dell’alba decine di fotografi e giornalisti, armati di macchinette fotografiche, videocamere e microfoni, per ...

Il tribunale di Torino ha condannato a un anno e 8 mesi di carcere un uomo Per aver fatto propaganda Per l’ISIS : Il tribunale di Torino ha condannato a un anno e otto mesi di carcere Ilyass Hadouz, ventenne di origini marocchine, per aver fatto propaganda per lo Stato Islamico (o ISIS). Hadouz era stato arrestato un anno fa a Fossano, in provincia

Lo Stato italiano rischia di finire in tribunale Per non aver agito contro l’emergenza climatica : Che la Terra sia in pericolo ormai non è più un mistero e che i suoi abitanti debbano fare qualcosa di concreto per assicurarsi un futuro, neppure. Ma che cosa? E soprattutto come? Un gruppo di associazioni, movimenti e semplici cittadini riuniti in una campagna dal titolo emblematico, “Giudizio universale”, ha deciso di passare dalle parole ai fat...

Corruzione : Tribunale Caltanissetta - 'colonnello Gdf Orfanello spregiudicato e Pericoloso' : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - Le condotte del colonnello Ettore Orfanello, l'ufficiale della Guardia di Finanza che oggi ha lasciato i domiciliari per il carcere per avere intrattenuto rapporti telefonici con l'esterno, "devono essere ritenute indicative di disinvolta spregiudicatezza, pericolosità

Atletica - Caster Semenya può tornare a gareggiare : un tribunale svizzero sospende la norma sull’iPerandrogenismo : Il tribunale Federale svizzero ha sospeso la norma sull’iperandrogenismo imposta dalla IAAF, permettendo così a Caster Semenya di tornare a gareggiare La campionessa olimpica degli 800 metri Caster Semenya potrà tornare a gareggiare senza doversi sottoporre al trattamento ormonale. Lo ha stabilito un tribunale Federale svizzero, decidendo di sospendere temporaneamente la regola sulla limitazione del testosterone decisa dalla ...

Julian Assange - il tribunale svedese rigetta la richiesta di arresto Per stupro : Il tribunale svedese di Uppsala ha rigettato la richiesta di arresto per Julian Assange nel processo a suo carico per violenza sessuale. Questo significa che il pubblico ministero non potrà richiedere immediatamente la sua estradizione dalla Gran Bretagna. Il fondatore di WikiLeaks attualmente si trova in un carcere britannico per violazione della cauzione dopo l’espulsione dall’ambasciata dell’Ecuador a Londra che gli aveva dato asilo. ...

Troppo obeso : tribunale improvvisato in ambulanza Per un trafficante di droga : Un trafficante di cocaina è così obeso che è stato necessario improvvisare un’aula di tribunale nella sua ambulanza in modo che si dichiarasse colpevole. Kirk Lenell Smith, 42 anni e 272kg, si è sistemato sul letto nel retro del veicolo d’emergenza prima di essere portato davanti al tribunale della Contea di Hamilton a Cincinnati, in Ohio: è stato il modo più semplice per farlo comparire davanti al giudice. Smith ha ammesso di trafficare cocaina ...