Per celebrare il solstizio d' estate la Nasa sceglie la spiaggia di Montalbano come foto

10 gadget Per celebrare la giornata mondiale della giraffa : Bella, bizzarra, sinuosa, sproporzionata. In una parola: giraffa! L’animale più strano e particolare della savana viene festeggiato oggi, in occasione della giornata mondiale delle giraffe che cade il 21 giugno. Per omaggiare questo esemplare meraviglioso della natura, abbiamo raccolto 10 gadget e accessori che la ritraggono. Dalla parure di fermacravatta e gemelli en pendant a tema fino al mini-ventilatore passando per il portarotolo e lo ...

Stagione estiva 2019 : IMMAGINI - VIDEO - FRASI - CITAZIONI e PROVERBI Per celebrare il Solstizio : Inizia oggi alle 17:54 ora italiana (15:54 UTC) la Stagione estiva, con il Solstizio d’Estate 2019: è uno degli eventi astronomici più amati e profondamente intessuti di leggende, miti, tradizioni e storia. Per l’occasione, in alto, nella gallery, proponiamo una selezione IMMAGINI da condividere in questo giorno speciale, mentre di seguito i link per VIDEO, FRASI, CITAZIONI e PROVERBI: Oggi è il Solstizio d’Estate 2019: i VIDEO da ...

Buongiorno e Buon Primo Giorno d’Estate : le IMMAGINI e le GIF più belle Per la celebrare la Stagione estiva : Oggi, 21 giugno 2019, inizia ufficialmente la Stagione estiva, astronomicamente parlando: è il solstizio d’estate, una data molto attesa, simbolo dell’inizio di una Stagione di sole, caldo e di vacanze. E’ un’ottima occasione per fare gli auguri di Buon Primo Giorno d’estate, augurare il BuonGiorno alle persone care: proponiamo in alto nella gallery una selezione di IMMAGINI e GIF da inviare oggi, nel principio ...

Stagione estiva 2019 : IMMAGINI - VIDEO - FRASI - CITAZIONI e PROVERBI Per celebrare il Solstizio : Inizia oggi alle 17:54 ora italiana (15:54 UTC) la Stagione estiva, con il Solstizio d’Estate 2019: è uno degli eventi astronomici più amati e profondamente intessuti di leggende, miti, tradizioni e storia. Per l’occasione, in alto, nella gallery, proponiamo una selezione IMMAGINI da condividere in questo giorno speciale, mentre di seguito i link per VIDEO, FRASI, CITAZIONI e PROVERBI: Oggi è il Solstizio d’Estate 2019: i VIDEO da ...

Buongiorno e Buon Primo Giorno d’Estate : le IMMAGINI e le GIF più belle Per la celebrare la Stagione estiva : Oggi, 21 giugno 2019, inizia ufficialmente la Stagione estiva, astronomicamente parlando: è il solstizio d’estate, una data molto attesa, simbolo dell’inizio di una Stagione di sole, caldo e di vacanze. E’ un’ottima occasione per fare gli auguri di Buon Primo Giorno d’estate, augurare il BuonGiorno alle persone care: proponiamo in alto nella gallery una selezione di IMMAGINI e GIF da inviare oggi, nel principio ...

11 accessori tech Per celebrare la giornata internazionale del sushi : Preparatevi a spegnere le candeline su una torta fatta di nigiri, hosomaki, gunkan, onigiri, uramaki. Il 18 giugno si festeggia, infatti, l’International sushi Day, la giornata che celebra uno dei cibi più gettonati di oggi, così adorato che sembra quasi che dia assuefazione. Buono, gustoso, leggero e divertente da mangiare, sembra che questo cavaliere della tavola targata Sol Levante non abbia macchia. A parte la pesca selvaggia e quel ...

Ballata per Genova – Clerici - Amadeus - Luca e Paolo - Cuccarini accolgono tanti ospiti Per celebrare la città. : Una città che deve reagire, colpita, ferita, distrutta il 14 agosto 2018 con il crollo del Ponte Morandi che ha causato 43 vittime, tanto dolore ai famigliari delle vittime che hanno perso i loro cari, che ha innescato sdegno, tante domande e soprattutto distrutto il cuore della città. Per questo stasera Raiuno organizza Ballata per […] L'articolo Ballata per Genova – Clerici, Amadeus, Luca e Paolo, Cuccarini accolgono tanti ospiti ...

Festa delle Fragole 2019 : gusto - tradizione e divertimento Per celebrare le delizie della Val Martello : Come da tradizione dal 29 al 30 giugno 2019, in Val Venosta e nello specifico nella Val Martello, si svolgerà la 20° Festa delle Fragole altoatesine. Ogni anno, l’ultimo week-end di giugno, ha luogo una Festa che attira numerosi visitatori e buongustai per celebrare l’inizio della raccolta delle delizie della Val Martello: le Fragole. Un’occasione unica per degustare e acquistare il prelibato frutto simbolo della Val Martello. Chiamata anche ...

Buon compleanno… Pippo! – Una serata evento Per celebrare i 60 anni di carriera di Pippo Baudo. : È festa grande, per la televisione italiana. Questa sera, alle 20:35, su Rai 1 andrà in onda Buon compleanno… Pippo!. Una serata speciale per celebrare il compleanno di uno dei decani del piccolo schermo: Pippo Baudo, infatti, festeggia oggi 83 anni, ma festeggia anche i sessant’anni di una carriera televisiva ricca di successi e di momenti che sono rimasti nella memoria del pubblico, […] L'articolo Buon compleanno… ...

«Ambulanze Per celebrare Alfieri» - è subito scandalo a Capaccio : «Il sistema Alfieri coinvolge a Capaccio-Pestum persino le ambulanze che, nel cuore della notte, hanno attraversato a sirene spiegate le strade della cittadina per celebrare la vittoria a...

Buon compleanno… Pippo! – Una serata evento Per celebrare i 60 anni di carriera di Pippo Baudo. : È festa grande, per la televisione italiana. Questa sera, alle 20:35, su Rai 1 andrà in onda Buon compleanno… Pippo!. Una serata speciale per celebrare il compleanno di uno dei decani del piccolo schermo: Pippo Baudo, infatti, festeggia oggi 83 anni, ma festeggia anche i sessant’anni di una carriera televisiva ricca di successi e di momenti che sono rimasti nella memoria del pubblico, […] L'articolo Buon compleanno… ...

La 'famiglia' di Prince si riunisce Per celebrare un compleanno triste : Venerdì 7 giugno è il compleanno di Prince. Il genio di Minneapolis avrebbe dovuto festeggiare con i suoi amici 61 anni, e invece il momento diventa di riflessione e malinconia per uno dei personaggi più versatili, creativi, controversi e produttivi del panorama musicale degli ultimi cinquant'anni. Un archivio di canzoni praticamente infinito Subito dopo la scomparsa di Prince si è dato fondo a quello che è un archivio apparentemente ...

Days of Play 2019 : ecco una serie di offerte Per celebrare i videogiocatori! : Attraverso un comunicato stampa, Sony Interactive Entertainment è pronta a dare il via, a partire da domani, ai Days of Play 2019: dal 7 al 17 giugno, undici giornate ricche di imperdibili offerte, dedicate agli utenti PlayStation.Protagonista di questa edizione 2019 é la PlayStation 4 in Edizione Limitata Days of Play da 1 TB che vanta una colorazione Steel Black, le icone PlayStation argentate in rilievo sulla superficie superiore e un ...

Perché gli americani hanno voluto celebrare proprio Lina Wertmüller? : È abbastanza strano (ma in fondo non sorprendente) che il nome di Lina Wertmüller sia passato attraverso le maglie del #metoo fino ad arrivare alla lista delle personalità onorate con l’Oscar alla Carriera di quest’anno. È una donna regista, è molto nota in America, è la prima donna ad essere stata nominata nella categoria miglior regista, ma negli anni, e proprio in America, è stata spesso accusata di misoginia e machismo. Quella che viene e ...