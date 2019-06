Pensioni ultima ora | pagamento quattordicesima a dicembre | perché slitta

termometropolitico

(Di venerdì 21 giugno 2019)ora:ora: il tema previdenziale che tanto anima il dibattito nell’ultimo periodo – soprattutto per Quota 100 – interessa milioni di italiani. Infatti molti lavoratori per ovvie ragioni prestano massima attenzione alle possibili novità normative.ora, chi ha diritto allaPassando al tema delle scadenze degli assegnistici vediamo che è l’oggetto dell’ultimo intervento dell’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati aderente a Confartigianato. La quale ricorda che luglio sarà, per i pensionati (ma non tutti come vedremo) tempo di. Nella nota Anap si legge che “il beneficio viene erogato dopo il compimento dei 64 anni ai pensionati che hanno un reddito non superiore a quello stabilito dalla legge (e cioè ...

lucapatella : RT @myself_1075: @claudio_erpiu @wgliitaliani Sguardo da macaco in calore, posa da vero gangsta in da hood, 500€ di vestiario addosso, smar… - Kat_von_P : RT @myself_1075: @claudio_erpiu @wgliitaliani Sguardo da macaco in calore, posa da vero gangsta in da hood, 500€ di vestiario addosso, smar… - wgliitaliani : RT @myself_1075: @claudio_erpiu @wgliitaliani Sguardo da macaco in calore, posa da vero gangsta in da hood, 500€ di vestiario addosso, smar… -