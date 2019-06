Penn Badgley di You disgustato dal suo personaggio durante le riprese della seconda

Penn Badgley racconta il passaggio di You da Lifetime a Netflix - dalla pre-morte al dibattito virale sullo stalking : Il passaggio della serie You da Lifetime a Netflix ne ha decretato il successo mondiale e la salvezza da una cancellazione certa. Lo scorso autunno la pay tv americana aveva deciso di non rinnovare la serie ispirata ai romanzi di Caroline Kepnes dopo la prima stagione, ma quando Netflix l'ha rilevata e portata sulla sua piattaforma qualcosa è cambiato: la serie è diventata subito un fenomeno virale da 40 milioni di flussi streaming nel ...

Il disagio di Penn Badgley nei panni di Joe Goldberg nella serie You di Netflix - killer velato di romanticismo : Quando è arrivata su Netflix è diventata subito un successo virale, al punto da essere immediatamente rinnovata per una seconda stagione, ma la serie You di Netflix ha fatto anche molto discutere per gli effetti distorsivi di questo racconto impostato inizialmente come una commedia romantica e poi trasformato in un thriller sentimentale il cui filo conduttore è il tema dello stalking e della violenza di genere. La seconda stagione vedrà ...