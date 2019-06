Penalità Vettel | la sentenza dopo il matrimonio Attesa oggi la decisione della Fia

Formula 1 – Penalità Vettel - anche Raikkonen si schiera dalla parte di Seb : le parole del finlandese : Kimi Raikkonen breve ma sempre sincero e diretto: il finlandese dell’Alfa Romeo si schiera dalla parte di Sebastian Vettel I piloti della Formula 1 sono pronti per scendere in pista per le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore del nuovo round della stagione, al Paul Ricard non si fa altro che parlare della Penalità che Sebastian Vettel ha ricevuto durante il Gp del Canada e che ...

Charles Leclerc F1 - GP Francia 2019 : “Devo migliorare in qualifica. Penalità a Vettel? Decisione ingiustificata” : Il monegasco Charles Leclerc è tra gli osservati speciali di questo GP di Francia, ottava prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Le Castellet, il pilota della Ferrari ha fatto vedere di saperci fare già l’anno passato, nella sua stagione d’esordio, centrando per la prima volta la Q3 con l’Alfa Romeo. Per questo le sue aspettative sono piuttosto importanti. Leclerc però vuole sempre migliorare e quel terzo posto in ...

Formula 1 - la rivelazione di Leclerc : “la Penalità a Vettel? Anche se l’avessi saputa…” : Il pilota monegasco ha espresso le proprie sensazioni in vista del Gp di Francia, ritornando Anche sulla penalità inflitta a Vettel Il terzo posto ottenuto in Canada ha rappresentato una notizia positiva per Charles Leclerc, soprattutto dopo il disastroso week-end di Monaco, concluso anzitempo dopo il contatto con Hulkenberg. Photo4/LaPresse L’obiettivo del monegasco in Francia è quello di migliorare in qualifica, laddove ancora non ...

Formula 1 – In Francia si parla solo della Penalità di Vettel - Verstappen spiazza tutti : “ecco cosa penso” : Max Verstappen commenta la penalità inflitta a Vettel nel corso del Gp del Canada 2019: le parole dell’olandese della Red Bull E’ tutto pronto al Paul Ricard per un nuovissimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. I piloti hanno incontrato oggi la stampa e i tifosi in attesa di scendere in pista domani per le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia 2019. Nonostante siano passate quasi due settimane, non si fa ...

Formula 1 – Penalizzazione Vettel - Hulkenberg ironizza : “c’è stata una Penalità? Non me n’ero accorto. Sul comportamento di Seb dico…” : Nico Hulkenberg ironizza sulla penalità subita da Sebastian Vettel in Canada per poi spezzare una lancia in favore del pilota della Ferrari Sta per iniziare il weekend di LeMans ma in F1 tiene ancora banco quanto accaduto durante il Gp del Canada. Nelle ultime ore, il ricorso della Ferrari è stato ammesso e Sebastian Vettel potrebbe vedersi togliere la Penalizzazione di 5 secondi che gli è costata la vittoria nel Gp di Montreal. A ...

Penalità Vettel : venerdì il meeting per la revisione : La richiesta della Ferrari di revisione della Penalità data a Sebastian Vettel in Canada sarà esaminata dai commissari venerdì al GP di Francia. Saranno presenti anche quelli che hanno preso la decisione a Montreal, che ascolteranno i rappresentanti della Scuderia, che porteranno delle nuove prove su quanto si è svolto in pista. La riunione si svolgerà […] L'articolo Penalità Vettel: venerdì il meeting per la revisione sembra essere ...

F1 - ricorso Penalità a Sebastian Vettel : domani l’udienza a Le Castellet - la Ferrari spera : L’udienza del riesame in merito alla sanzione inflitta a Sebastian Vettel durante il GP del Canada 2019 avverrà venerdì 21 giugno alle ore 14.15 presso l’Autodromo Paul Ricard di Le Castellet dove nel weekend andrà in scena il GP Francia 2019, tappa del Mondiale F1. Ricordiamo che la Ferrari ha presentato delle prove in favore del tedesco, ha analizzato immagini e telemetrie cercando di dimostrare che il pilota non ha voluto ...

Ferrari - ricorso contro la Penalità che è costata la vittoria a Vettel in Canada : Nove giorni dopo la fine del Gran Premio del Canada, la Ferrari decide di fare ricorso alla Fia per la penalità di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel che gli è costata la perdita del primo posto a favore di Lewis Hamilton. La raccolta di nuovi elementi “significativi e rilevanti” consente alla scuderia di Maranello di presentare istanza di revisione, sperando così di ottenere a posteriori la prima vittoria di questa stagione di Formula ...

La Ferrari insiste con la revisione della Penalità a Vettel : La Ferrari non cambia idea sulla richiesta di una revisione della penalità che in Canada è costata la vittoria a Vettel. “Abbiamo diritto di chiedere una revisione“, ha detto una portavoce della Scuderia, secondo la quale non saranno dati ulteriori dettagli, ma sembra si chiederà ai commissari presenti al Paul Ricard di prendere una decisione […] L'articolo La Ferrari insiste con la revisione della penalità a Vettel sembra ...

Ferrari presenta istanza revisione Penalità Vettel : Nuovi sviluppi nel caso della penalità costata a Sebastian Vettel la vittoria nel Gp del Canada di Formula 1. La Ferrari ha infatti presentato istanza di revisione alla Fia sulla base di nuovi elementi raccolti, una possibilità prevista dall'articolo 14 del codice sportivo internazionale. Il driver di Heppenheim era stato penalizzato di 5'' dalla direzione gara mentre era al comando della gara per una manovra giudicata pericolosa al 48° giro, ...

Formula 1 – La Penalità di Vettel ed il lavoro dei commissari - Jean Todt schietto : “i piloti sono i primi a chiedere che vengano rispettate le regole” : Jean Todt, i commissari della Formula 1 e le regole da rispettare: le parole dell’ex ferrarista dopo il caos nato per la penalizzazione di Vettel a Montreal E’ passata più di una settimana dalla gara di Formula 1 di Montreal, i piloti si preparano adesso a sfidarsi in Francia, ma ancora si discute della penalità inflitta a Vettel a pochi giri dal termine del Gp del Canada, che ha impedito al tedesco di festeggiare per la sua ...

F1 - la Ferrari può vincere il ricorso contro la Penalità inflitta a Vettel? Tutti gli scenari - le telemetrie - le immagini : Il GP del Canada non si è ancora concluso ufficialmente. Sono passati ormai nove giorni dalla conclusione della gara di Montreal ma il capitolo è ancora aperto perché ieri la Ferrari ha ufficialmente presentato istanza di revisione riguardo alla decisione più discussa presa dai commissari in quell’occasione: i cinque secondi di penalità inflitti a Sebastian Vettel per aver ostacolato, a loro dire, Lewis Hamilton nel momento in cui è ...

Formula 1 – Tronchetti Provera non ha dubbi : “rimonta Ferrari e Penalità Vettel? Ecco cosa penso” : Tronchetti Provera la prima parte della stagione della Ferrari e la penalità di Vettel a Montreal: le parole del vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di Formula 1: dopo la tanto discussa gara di Montreal, per la quale non si sono ancora spente le polemiche a seguito della penalità inflitta a Vettel, i piloti si spostano in Francia, per sfidarsi sul circuito di Paul ...

Ferrari - Ritirato l'appello per la Penalità di Vettel in Canada : La Scuderia Ferrari ha Ritirato la richiesta dappello alla penalità di 5 secondi che ha negato la vittoria del GP del Canada a Sebastian Vettel. Il team di Maranello, dopo aver valutato le opzioni possibili, ha scelto invece di chiedere alla Federazione una revisione del caso, sulla base di quanto stabilito dallarticolo 14.1.1 del regolamento sportivo.Cambio di strategia. Ritirare lappello non è una resa da parte della Ferrari, anzi. La squadra ...