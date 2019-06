Pedullá annuncia | “Quasi fatta per la prima cessione in casa Napoli | i dettagli”

forzazzurri

(Di venerdì 21 giugno 2019) Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito ufficiale rivela che la trattativa per portare Hysaj a Madrid sponda colchoneros è entrata nel vivo : “Elseid Hysai si sposa domani in Albania e molto presto avrà notizie molto importanti per il suo futuro. L’ Atletico Madrid avrebbe alzato la proposta al, arrivando ai 20 milioni, cifra che il club di De Laurentiis ritiene giusta o quasi per la. Simeone ha espresso chiaramente la volontà di portare il terzino albanese nella sua squadra, l’Atletico l’intenzione di accontentarlo. Hysaj sarebbe tornato volentieri a lavorare con Sarri, ma la Juventus non ha presentato offerte concrete. Attesi sviluppi, intanto Hysaj domani si sposa.” Leggi anche : Italia-Cina, streaming e tv: dove vedere il match, Mondiale femminile Gazzetta: Insigne non rientra nella lista degli incedibili. De ...

MarekNapoli : RT @100x100Napoli: #Hysaj ancora in cima ai desideri di #Simeone. - 100x100Napoli : #Hysaj ancora in cima ai desideri di #Simeone. - ForzAzzurri1926 : Pedullà annuncia: “James-Lozano-Manolas, il Napoli ha tre sì in tasca. La situazione” -