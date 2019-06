Pedopornografia online | maxi blitz in tutta Italia | 51 indagati; 30 sono minori 

Pedopornografia online - 51 indagati : 8.16 Vasta operazione contro la Pedopornografia online coordinata dalla procura della Repubblica e da quella per i minori di Catania: sono 51 le persone indagate per detenzione e divulgazione di pornografia minorile e tra queste 30 sono minorenni. Le indagini sono state avviate dalla polizia postale di Catania dopo la denuncia della madre di un adolescente, che aveva notato sullo smartphone del figlio immagini erotiche su due chat di whatsapp. ...

